Wer sich auf die etwa 40 Kilometer lange Radtour von Kyritz über Bork, Königsberg, Wutike und zurück nach Kyritz macht, dem sollte eines klar sein: Die Tour ist regelrecht von Blut getränkt. Es ist die Sagentour, die auf dem Kyritzer Marktplatz beginnt und dort endet. Drei Sagen werden die Radfahrer auf dieser Strecke kennenlernen.

Die Sage vom Raubritter Bassewitz

In Kyritz ist es die Geschichte vom Mecklenburger Raubritter Kurt von Bassewitz, der vor knapp 800 Jahren versuchte, die Stadt im Sturm zu erobern. Die Kyritzer Kämpfer wehrten sich aber tapfer, waren schon sehr müde, ehe sie den Angreifer und seine Truppen mit den letzten Kräften in die Flucht schlugen. Der erfand zu Hause die Geschichte vom Engel, der für die Kyritzer gekämpft haben soll. Kurt von Bassewitz versuchte ein zweites Mal, Kyritz anzugreifen. Dieses Mal wollte er die Kyritzer überrumpeln, in dem er einen Tunnel bis auf den Marktplatz grub … Wie diese Geschichte ausging, erfahren Sie auf der Radtour, die von Kyritz aus weiter auf dem straßenbegleitenden Radweg bis Stolpe und vor dort aus über Bork, Lellichow und Königsberg führt. Zwischen Stolpe und Bork lässt sich ein genussvoller Blick auf die Staumauer des Obersees werfen. 1979 wurde der Dossespeicher, das größte Flachlandstaubecken der ehemaligen DDR, in Betrieb genommen.

Die Kattenstiegsage von Königsberg

In Königsberg, besser gesagt auf dem Territorium der ehemaligen Kattenstiegmühle unweit des Ortes, geht es in der Kattenstiegsage um das Schicksal der schönen Müllerstochter. Um ihre Gunst buhlten viele Müllersburschen. Doch sie lagen alle nach der ersten Nacht morgens tot in ihrem Bett. Unerklärlich. War es der Teufel, der in der Mühle sein Unwesen trieb? Ein tapferer Müllerssohn aus der Potsdamer Gegend hörte von den Schicksalen und vor allem von der schönen Tochter. Er versuchte, das Rätsel zu lösen, was ihm auch gelang. Welche List er anwandte und welche Rolle vier große, schwarze Katzen spielten, wird sich auf der Tour klären. Und natürlich, ob der schlaue Müllerssohn die Müllerstochter bekam... Die Mühle wurde 1504 erstmals urkundlich erwähnt und war bis Ende der 1960er-Jahre in Betrieb. Seit Anfang der 1970er-Jahre ist sie wieder bewohnbar. Kurz nach der Wende wurde sie zur Gaststätte und Pension umgebaut. Wer bei der Radtour noch einen Abstecher zum Aussichtsturm in Blumenthal machen möchte, ist herzlich eingeladen. Das Bauwerk ist circa 45 Meter hoch.

Die Sage vom Blutstein bei Wutike

Die Radfahrer rollen von der ehemaligen Kattenstiegmühle weiter; zwischen Rosenwinkel und Wutike liegt ein riesengroßer Findling. Man fährt zunächst bis Wutike, um dann der Ausschilderung “Zum Blutstein” zu folgen. Unter diesem großen Stein soll eine verwunschene Prinzessin liegen die schon seit vielen Jahren auf ihre Befreiung wartet. Jeder harte Schlag auf den Stein löst starke Schmerzen bei ihr aus und man kann sehen, wie sich die Oberfläche des Steines von Blutstropfen rot färbt. Darum wird der Stein Blutstein genannt. Einmal hat ein Bauer mit einem Hammer und einem Meißel ein Loch in den Stein geschlagen, als die angeschlagene Stelle plötzlich blutig wurde. Angsterfüllt und bestürzt lief er von dannen. Seitdem lassen alle Leute den Stein in Ruhe. Wie der Stein an jene Stelle gekommen ist – das erfahren die Radfahrer in einer anderen Geschichte.Auf dem etwa zehn Kilometer langen Rückweg - zum Teil wieder straßenbegleitend - kommen die Radfahrer direkt nach Kyritz.

Von Stefan Blumberg