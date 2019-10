Saisonende bei den Heinrichsfelder Segelfliegern

Heinrichsfelde

Bei den Segelfliegern in Heinrichsfelde geht die Saison langsam aber sicher dem Ende entgegen. Noch aber herrscht Hochbetrieb auf dem Vereinsgelände am Rande des weitläufigen Flugplatzes an der Bundesstraße 5 nahe Kyritz.

Segelfluglehrer in Heinrichsfelde ausgebildet

So kamen mehrere künftige Segelfluglehrer aus ganz Brandenburg nach Heinrichsfelde, um sich dort schulen zu lassen. Einen ganzen Tag lang ging es dabei sehr theoretisch zu. Im Schulungsraum des Vereins unterrichtete Detlef Passlack aus Berlin die angehenden Fluglehrer am Sonnabend. Alle Anwärter haben langjährige Flugerfahrungen, doch selbst zu unterrichten ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung, berichtet Detlef Passlack in einer Pause.

Einen Tag später, am Sonntag, wurde geflogen. Das Schleppflugzeug vom Typ PZL-104 Wilga aus polnischer Produktion muste zuvor noch repariert werden. Diesen Part übernahm ganz selbstverständlich Peter Noack. Er ist seit mehr als 50 Jahren Vereinsmitglied bei den Segelfliegern und fliegt seit je her das Schleppflugzeug.

Die Thermik reicht zum Fliegen aus

Die Wetterbedingungen hätten durchaus besser sein können, doch die Thermik reichte aus. Insgesamt absolvierten die vier Fluglehreranwärter 40 Starts. Die eine Hälfte davon mit der Seilwinde und die andere mit dem Schleppflugzeug.

Am 26. Oktober soll für dieses Jahr endgültig Schluss sein. Dann werden die vier vereinseigenen und die sechs privaten Flugzeuge in den Hangar geschoben. Im Winter werden die Flugzeuge gewartet, und besonders die jungen Segelflieger bekommen jede Menge theoretischen Unterricht. Doch auch die erfahrenen Segelfluglehrer, wie Claus Wildebrandt und Kay Rillcke absolvieren regelmäßig Weiterbildungen.

Die Saison 2019 war recht gut

Mit Blick zurück meint der Vereinsvorsitzende Kay Rillcke: „Diese Saison war zwar durchwachsen, aber deutlich besser, als in den Jahren zuvor.“ Bis zu 3000 Meter Höhe hatten es manche Heinrischfelder Segelflieger geschafft. „So tolle Bedingungen gibt es nur alle paar Jahre mal“, sagt Claus Wil­debrandt.

Zu Frühjahrsbeginn um den 21. März herum wollen die Heinrichsfelder wieder ihre Flugzeuge hervorholen und in die neue Saison starten.

Von André Reichel