Mit einer Strandolympiade endet die Saison

Kyritz

Den beinahe letzten Tag dieser Saison im Strandbad am Untersee nutzten am Freitag noch einmal ausgiebig viele Kyritzer Schüler. Am Sonntag schließen die Tore des Freibades endgültig.

Strandolympiade mit 250 Schülern

Den Anfang machte am Freitagmorgen die Kyritzer Carl-Diercke-Oberschule. 250 Schüler trafen mit ihren Lehrern gegen 8.30 Uhr ein, um dort ihre erste Strandolympiade zu starten. Dabei handelte es sich um nichts anderes als das Schulsportfest. Standarddisziplinen wie Kugelstoßen oder Weitsprung suchte man diesmal jedoch vergebens. Stattdessen maßen sich die Mädchen und Jungen der Diercke-Schule im Stationsbetrieb in zwölf alternativen, spaßigen Disziplinen.

250 Schüler der Carl-Diercke-Oberschule strömten morgens ist Kyritzer Strandbad Quelle: André Reichel

So mussten sie an einer Station zu zweit 20 Kilogramm schwere Gewichte durch den Sand ziehen. Auf Zeit, versteht sich. An anderer Stelle gab es Tischtennisballweitwurf. Im Schwingen von Hula-Hoop-Reifen maßen sich die Schüler ebenfalls und beim Zusammenstecken von kurzen Plastikrohren, durch die dann Wasser geleitet wurde, ging es nicht nur um Geschicklichkeit und Schnelligkeit, sondern auch um Teamgeist.

Schüler fanden das alternative Sportfest toll

Bei den Schülern kam das ganz und gar andere Sportfest sehr gut an. „Die Idee dazu hatten unsere jungen Kollegen“, sagte die Schulleiterin Christine Kruschel. Auch die Terminwahl ist neu. Sonst fand das Sportfest immer kurz vor den Sommerferien statt. „Doch da war unserer Terminkalender auch immer besonders voll und meist war es auch sehr heiß“, so die Schulleiterin.

Eine der Disziplinen bei der Strandolympiade. Quelle: André Reichel

Kaum waren nach der Siegerehrung die Diercke-Schüler auf dem Weg nach Haue, trafen auch schon die Jahn-Gymnasiasten mit ihren Gastschülern aus Tschechien und den verantwortlichen Lehrern im Strandbad ein. Etwas mehr als eine Woche waren die 15 Schüler aus dem tschechischen Ostrava zu Gast bei den Kyritzer Gymnasiasten, bei denen sie auch Unterkunft bekamen. „Die Schulpartnerschaft ist noch ganz neu“ , berichtete die Kyritzer Gymnasiallehrerin Birgit Zeugner, die zusammen mit ihrer Kollegen Carola Joeres den Austausch samt Programm organisierte.

Mit den Gastschülern im Strandbad

Kurz vor den Sommerferien waren die Kyritzer Schüler erstmals in Os­trava. Nun sind die tschechischen Schüler auf Gegenbesuch in Kyritz. Im Programm gab es Besuche in Neustadt, Wittstock, Rostock und Warnemünde. Der Besuch im Strandbad mit Beachvolleyball und Badespaß im See war krönender Abschluss, denn tags darauf fuhren die Gastschüler aus Tschechien wieder zurück in ihre Heimat.

Ab nächste Woche wird im Strandbad eingemottet. Die Boote müssen an Land gezogen, alles sauber gemacht werden und letztlich werden Wasser und Strom abgestellt. Gut zwei Wochen werden die Mitarbeiter dabei zu tun haben. Sie blicken positiv gestimmt zurück. „Die Saison war sehr gut. Wir hatten viele Gäste und gut besuchte Großveranstaltungen“, sagte die Strandbadmitarbeiterin Karin Pein.

Wie viele Besucher das Strandbad in diesem Jahr genau hatte, muss erst noch ermittelt werden. Absoluter Höhepunkt war das sehr gut besuchte Strandbadfest beim Bootskorso. Am 15. Mai 2020 startet das Strandbad in die nächste Saison.

Von André Reichel