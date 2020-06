Holzhausen

Die Frage, ob die Kiesgrube nahe dem Kyritzer Dorf Holzhausen zu einem geschützten Landschaftsbestandteil erklärt wird oder nicht, ist noch immer offen. Die Antwort soll laut der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ostprignitz-Ruppin aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Bei ihr stellte die Stadt Kyritz den Antrag vor genau einem Jahr. Ziel: Die Kiesgrube, deren Betrieb kürzlich wiederaufgenommen wurde, dürfe in der Nachnutzung und auch in den Bereichen des einst schon erfolgten Kiesabbaus nicht zu einer Deponie werden. Als solche Pläne indes bekannt wurden, schlugen Naturschützer Alarm. Protestaktionen folgten. Seltene Tiere hatten sich in der Zeit des jahrelangen Stillstands auf dem Gelände schließlich angesiedelt.

Laut Naturschutzbehörde Antwort in wenigen Wochen

„Die Prüfung des Antrags ist noch nicht abgeschlossen“, sagt Naturschutz-Sachgebietsleiterin Karin Schönemann. Stellungnahmen der sogenannten Träger öffentlicher Belange mussten erst eingeholt werden, erklärt sie mit Blick etwa auf das Landesbergbauamt und die Regionale Planungsgemeinschaft.

Ein Schutzwürdigkeitsgutachten lag bereits vor. Doch dann mussten auch noch die angrenzenden Kommunen Kyritz und Zernitz-Lohm ihren politischen Willen mittels entsprechender Beschlüsse bekunden. Und aktuell stehe eine Prüfung des Falls durch das Rechtsamt des Landkreises aus. „Vielleicht schon in vier Wochen, spätestens aber zum Herbst hin sollten wir wissen, wie es ausgeht“, sagt Karin Schönemann.

Zulassung für Sandtagebau liegt seit vergangenem Herbst vor

Unterdessen läuft der Betrieb in der Kiesgrube – genauer: ein Kies- und Sandtagebau. Ein großes Schild am Zugang zum Gelände weist diverse Produkte aus von Bausand, Wegedecken, Tragschichten über Drainagekies und Mutterboden bis hin zu Pflanzerde, Splitt und Schottergemischen. Dazu findet sich ein Hinweis auf die „Vierte Garbe Immobilien GmbH“. Diese war für die MAZ zum Thema bislang nicht zu sprechen.

Der Sandtagebau zwischen Holzhausen und Zernitz hat seinen Betrieb aufgenommen. Quelle: Matthias Anke

Dass das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe dem Eigentümer der Grube die Zulassung für den Sandtagebau erteilte, erfuhr die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke vorigen Herbst. Sie informierte die Stadtverordneten, dass jener Zulassungsbescheid dem Rathaus zur Kenntnis übermittelt wurde.

Biotop entstand, weil kein Kiesabbau mehr erfolgte

Holzhausens Ortsvorsteher Andreas Lange, der zugleich Stadtverordneter ist, reagierte seinerzeit skeptisch. Denn die Unterschutzstellung könnte sich in ein paar Jahren möglicherweise von selbst erledigen, entwickelte sich das Areal doch gerade deshalb so, wie es ist, weil es in Ruhe gelassen worden war.

Wird das Gelände nun aber zum geschützten Landschaftsbestandteil erklärt, ist laut der Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher das an Stelle der einstigen Abbauflächen entstandene Kleinbiotop gerettet und die Nutzung als Deponie verhindert. Ebenso könnte auch in der Nachnutzung des nun laufenden Kiesabbaus ein möglicher Deponiebetrieb verhindert werden.

Betroffene würden im Fall einer Ablehnung nicht aufgeben

„Wenn der Antrag aber abgelehnt werden sollte, müssen wir uns die Begründung genau ansehen und überlegen, wie die Chancen auf einen Widerspruch stehen und dann darüber diskutieren, auch über andere Wege“, sagt Sigrid Schumacher.

Fest stehe bislang jedenfalls: Einfach abfinden würde sich damit keiner der bisherigen Mitstreiter. Zu wichtig sei ihnen allen der Artenschutz auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Kampf gegen mögliche Belastungen für die Einwohner ringsherum.

