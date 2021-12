Kyritz

Für die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke ist sie das Superbauwerk in Kyritz. Sie meint die Stadtmauer im Klosterviertel. „Sie sieht harmlos aus, hatte es aber in sich“, so die Bürgermeisterin. Aber eigentlich hatte sie es eben nicht in sich. Das Bauwerk stand nämlich jahrzehntelang da ohne Fundament. Nora Görke spricht von kläglichen Resten, die anfangs da waren. Und sie gibt zu, dass eine oder andere Mal gehofft zu haben, dass die Mauer einfach umkippt. Davon ist nun keine Rede mehr. „Jetzt haben wir hier ein richtiges Bauwerk“, sagt sie. „Und das fällt in den nächsten 100 Jahren nicht mehr um“, fügt sie an.

Kyritz investiert eine Million Euro in die Stadtmauer

Eine gute Million Euro hat die Stadt in die Sanierung der Mauer gesteckt. Der größte Teil entfiel dabei auf das Hochdruckinjektionsverfahren, mit dem die Mauer standfest gemacht wurde, sprich das fehlende Fundament gespritzt bekam. Das Verfahren ist aufwendig, aber wirkungsvoll. Es wurde ausgewählt, weil es sich mit den vorhandenen Bodendenkmalen in dem Bereich gut vereinbaren ließ. Die Denkmalbehörde gab dafür ihre Einwilligung.

Die 50 Meter lange Mauer hatte bislang – anders als die bisher sanierten Abschnitte der Kyritzer Stadtmauer – gar keine Fundamente. Die anderen Teile der Stadtmauer in Kyritz waren teilweise bis in eine Tiefe von 2,50 Metern oder sogar drei Meter tief gegründet. Sie mussten deswegen lediglich saniert und verfestigt werden. Das war weniger aufwendig, als die Arbeiten im Klosterviertel.

Kyritzer Bürgermeisterin dankt den Anliegern für die Geduld

Sie waren aber unumgänglich, nicht nur zum Schutz der Mauer, sondern auch der Gebäude und Grundstücke der Anlieger. Ihnen dankte die Bürgermeisterin besonders bei der Übergabe des Bauwerks. „Sie haben uns immer unterstützt und so viel Geduld in den vergangenen Monaten aufgebracht“, sagt sie. Das Ergebnis der Sanierung ist für die Bürgermeisterin eine große Aufwertung des Bereichs.

Erste Arbeiten an der Mauer hatten im Februar 2020 begonnen. Es waren Sicherungsmaßnahmen. Die Bigbags, die den Erdwall schützten, der die Stadtmauer trägt, waren unübersehbar. Auf der Seite zum Parkplatz hinter der Raiffeisenbank hin wurde das Bauwerk zusätzlich mit Stützpfeilern gesichert. Im Februar begann das Hochdruckinjektionsverfahren. Im August war die Innenseite der Stadtmauer fertig. Zuvor waren die Anbauten entfernt, fehlende Ziegel ersetzt und die beschädigte Mauerkrone gesichert worden. Es folgten die Arbeiten an der Außenseite und die Erdarbeiten. dabei wurden die Böschung dauerhaft gesichert und neu bepflanzt.

Die blauen Stutzen werden noch abgebaut. Durch sie wurde die Zementemulsion als Fundament unter die Kyritzer Stadtmauer injiziert. Quelle: Sandra Bels

Älteste Bereiche der Kyritzer Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert

Jeder einzelne Bauabschnitt der Sanierung wurde zwischen Stadt, Ingenieurbüro, Restaurator und Denkmalbehörde abgestimmt. Die ältesten Bereiche der Mauer stammen aus dem 13. Jahrhundert. Die Befunde, die von den Restauratoren dokumentiert wurden, sind noch nicht ganz ausgewertet, war bei der Übergabe zu erfahren.

Die blauen Einfüllstutzen, durch die eine Zementemulsion unter die Mauer gespritzt wurde, sind noch zu sehen. Sie werden später aber noch abgebaut. Für Bürgermeisterin Nora Görke ist die Stadtmauer ein Baustein im künftigen Klosterviertel. Mit der Sanierung sei jetzt der Grundstein für den Bau des angrenzenden Veranstaltungsgebäudes gelegt worden. Der Baustart sei nicht mehr so weit weg, sagte sie. Nannte aber noch keinen Termin.

Von Sandra Bels