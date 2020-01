Die Stadtmauer wird dreimal so teuer wie geplant

Kyritz

Die Sanierung der Kyritzer Stadtmauer im Bereich des Klosterviertels war anfangs mit 300 000 Euro geplant und wird nun aber fast eine Million Euro kosten. Entsprechende Informationen gab Annette Schulze-Mack, Inhaberin des Bad Wilsnacker Ingenieurbüros Schulze, den Mitgliedern des Bauausschusses der Kyritzer Stadtverordnetenversammlung. Demnach sind aktuell etwa 900 000 Euro einzurechnen.

Kyritzer Mauer hat kein Fundament

Zu der Kostensteigerung war es gekommen, weil bei Untersuchungen festgestellt wurde, das die Mauer kein Fundament hat und deshalb neu gegründet werden muss. Zu sanieren sind etwa 50 Meter Stadtmauer innerhalb des Klosterbereichs. Im Bauwerk können Bauarten drei verschiedener Epochen nachgewiesen werden. Wissenschaftliche Untersuchungen im Auftrag des Denkmalschutzes haben das ergeben.

Drei Bauepochen in der Stadtmauer

Demnach gibt es Teile aus Feldsteinen, die aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammen. Die Backsteinabschnitte entstanden im 14. Jahrhundert und es gibt einen Teil aus der Zeit um 1848, der an ein Weghaus erinnert. Die Mauer selbst entstand einst auf einer Wallanlage, für die es Nachweise gibt.

„Wegen des fehlenden Fundamentes müssen wir schnell handeln“, so Annette Schulze-Mack. Nur ein bis zwei Mauerschichten würden in den Boden reichen. Deshalb würde die Mauer im Ernstfall auch nicht kippen, sondern sich mit einer Art Erdkegel wegdrehen. Eine Sicherung mit Bigbags ist deshalb eine erste Sicherungsmaßnahme.

Zementemulsion wird eingespritzt

Per Hochdruckinjektionsverfahren wird sie Mauer dann gegründet. Abschnittsweise wird dabei eine Zementemulsion unter die Mauer gespritzt, die sich mit dem Boden mischt und so einen Fundamentkörper bildet, der das Bauwerk trägt. Mit dem Düsenstrahlverfahren ist ein gezielter Einsatz der Emulsion möglich. „Wir müssen teilweise bis in eine Tiefe von 4,60 Meter injizieren“, so die Bauingenieurin. Zudem ist zur Rückseite (Parkplatz Raiffeisenbank) eine zusätzliche Sicherung durch Stützpfeiler vorgesehen.

Stadtmauer ist ein anspruchsvolles Vorhaben

Bauamtsleiterin Katharina Iredi sagte, dass das Hochdruckinjektionsverfahren nur eins von acht möglichen Verfahren zur Gründung war, die allesamt untersucht wurden. Bürgermeisterin Nora Görke weiß, dass die Sanierung der Mauer ein sehr anspruchsvolles Vorhaben ist. „Wir wollen, dass alle wissen, welch bedeutendes Bauwerk die Stadtmauer ist“, sagte sie den Mitgliedern des Bauausschusses. deshalb sei die Erläuterung auch so ausführlich erfolgt. Einen Mauerteil, wie im Klosterbereich geben es sonst nirgendwo in Kyritz. Das sei bauhistorisch von großer Bedeutung. „Deshalb sanieren wir den Teil auch komplett und binden ihn in das Ensemble mit ein. Die Mauer ist nach dem Schornstein der ehemaligen Brennerei der zweite Teil im Klosterviertel, der saniert wird.

Von der Bauamtsleiterin war zu erfahren, dass die Mauer stadtseitig komplett überbaut wird, weshalb dort auch nur das Notwendigste saniert wird. An der Außenseite sehe das etwas anders aus, weil sie sichtbar ist und so viele verschiedene Bereiche hat.

Kyritzer Rathaus wartet auf die Baugenehmigung

Den Bauantrag für die Sanierung der Mauer hatte die Stadt bereits 2018 gestellt. Laut Bauamtsleiterin sind alle notwendigen Ausschreibungen vorbereitet worden. Dafür waren zusätzliche Abstimmungen notwendig. „Wir warten jetzt auf die Baugenehmigung“, so Katharina Iredi. Zur Finanzierung des Bauvorhabens wurde im Bauausschuss nicht gesagt.

Die Arbeiten am Schornstein der ehemaligen Brennerei im Kyritzer Klosterviertel können einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden. Quelle: Sandra Bels

Schornstein wird früher fertig

Zur Sanierung des Schornsteins der ehemaligen Brennerei wurde bereits im Bildungsausschuss von mitgeteilt, dass sie früher als geplant abgeschlossen werden kann. Das bestätigte Annette Schulze-Mack. „Wir sind etwa in vier Wochen fertig“, sagte sie. Die Bauarbeiter seien derzeit dabei, die restlichen Fugen fertig zu stellen.

Von Sandra Bels