Staudammsanierung am Obersee verschiebt sich weiter

Kyritz

Obwohl aufgrund des Niedrigwassers die Bedingungen wohl recht ideal wären, den Oberseestaudamm weiter zu sanieren, wird daraus auch in diesem Jahr nichts mehr. Wie die MAZ auf Nachfrage aus dem Landesumweltamt erfuhr, kann „nach aktuellem Planungsstand 2019 nicht mehr mit den beabsichtigten Baumaßnahmen am landseitigen Dammfuß begonnen werden“.

Demnach ist die Ausschreibung der Bauleistungen noch immer nicht erfolgt. Sie beginne erst im anstehenden Herbst. „Wir hoffen sehr, im Winter den Auftrag an ein entsprechend leistungsfähiges Bauunternehmen erteilen zu können“, teilt Umweltamtssprecher Thomas Frey weiterhin mit: „Da der Dossespeicher bis zum April mit Wasser gefüllt wird und dieses während der Vegetationsperiode an die Unterlieger abgeben wird, können die Hauptbauleistungen erst nach der Absenkphase 2020 beginnen.“

Die letzte Ausschreibung war fehlgeschlagen

Damit verschiebt sich alles um ein weiteres Jahr, nachdem schon der für vorigen September 2018 geplante Sanierungsstart am Staudamm vor der Kyritzer Ortslage Stolpe nicht erfolgte. Grund war, dass es auf die entsprechende Ausschreibung der Arbeiten nur einen Bieter gab. „Aufgrund der Unwirtschaftlichkeit des Angebotes musste die Ausschreibung aufgehoben werden“, hieß es seinerzeit. Daraufhin sollte im Frühjahr „ein neuer Anlauf“ genommen und nun in diesem Herbst losgelegt werden.

Am Montagabend, 9. September, ist das auch Thema bei der Ortsbeiratssitzung im nördlich des Obersees gelegenen Bork. Sie beginnt um 17.30 Uhr im Gemeindehaus am Sportplatz. Dort soll es Infos von den Behördenvertretern aus erster Hand geben. Hartnäckige Nachfragen seitens Ortsvorsteher Mathias Strauß hätten zu diesem Termin geführt, wie dieser kürzlich bereits der MAZ erklärte – ohne da schon näheres zur Umplanung zu wissen.

Wasserstand laut Umweltamt nur „theoretisch“ weiter absenkbar

Das Projekt aber treibt nicht nur Anlieger um. Weil der See in mehreren Folgejahren so weit abgesenkt werden muss, befürchten viele einen Zustand, wie er in den vergangenen Jahren schon immer öfter zutage trat: Muscheln vom Seeboden liegen vertrocknet in der Sonne, Blaualgen wuchern.

Dabei könnte der zu DDR-Zeiten für die Landwirtschaft aufgestaute und mittels eines Zuleiters mit Wasser aus der Dosse befüllte See theoretisch noch weiter abgelassen werden. Bauern im südwärts bis zur Havel gelegenen Gebiet würde es freuen.

„Technisch wäre eine weitere Absenkung des Dossespeichers möglich, doch aufgrund der negativen Umweltauswirkungen ist dies nicht empfehlenswert“, sagt Thomas Frey. Es bleibe allein „die Hoffnung auf ergiebige Niederschläge. Sie alleine können die derzeit äußerst angespannte wasserwirtschaftliche Situation lösen“.

Auf Ausnahmeregelung zurückgegriffen

Grundlage zum Betrieb der Talsperre ist eine wasserrechtliche Erlaubnis. Diese gestattet es, den Speicher mit einer „Staulamelle“ von zwei Metern zu bewirtschaften: zwischen 40,50 Meter über Normalhöhennull und 38,50 Meter, was einem Wasservolumen von etwa 6,5 Millionen Kubikmeter entspreche. Der Gesamtinhalt der Talsperre beträgt 18 Millionen Kubikmeter bei einem Wasserstand von 40,50 Meter.

„Insbesondere landwirtschaftliche Flächen aber auch Naturschutzgebiete sowie das Gewässersystem der Dosse selbst werden durch die Abgaben über den Untersee in die Dosse bevorteilt.“

Wobei der Punkt „Landwirtschaft“ wohl erst seit Kurzem wieder so betont werden darf: „In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, den Wasserstand bis auf 38 Meter abzusenken. Um extreme Defizite bei den Unterliegern auszugleichen, wurde aufgrund der außergewöhnlichen Trockenheit in diesem Jahr auf diese Ausnahmeregelung zurückgegriffen“, so das Umweltamt: „Am 22. August wurden die 38 Meter erreicht. Damit ist auch diese letzte Reserve aufgebraucht. Aktuell finden keine Abgaben aus dem Dossespeicher statt. Viele kleinere Fließgewässer können nicht mehr mit Wasser versorgt werden.“

Von Matthias Anke