Seit dieser Woche laufen im Kyritzer Ortsteil Stolpe die Sanierungsarbeiten am Obersee-Staudamm. Für eine gewisse Baufreiheit wird demnächst der südliche Zugang zur touristischen Fahrradstraße gesperrt, die am Obersee und Borker See vorbeiführt. Und dann muss auch noch die „Großmuschelpopulation“ im Auge behalten werden.