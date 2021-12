Berlitt

Die jungen Berlitter bekommen voraussichtlich im kommenden Jahr einen eigenen Treffpunkt im Schloss. Das ist fest eingeplant. Doch zuerst investierte der Kyritzer Ortsteil jetzt in neue Küchenmöbel für den Gemeinderaum, der sich ebenfalls im Schloss befindet. Denn das ist eine Voraussetzung für den geplanten Jugendraum.

Berlitt war im vergangenen Jahr bei gleich zwei Dorfwettbewerben auf Kreisebene weit vorne mit dabei und erhielt dafür Prämien. Schon allein die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zahlte sich aus. „Wir haben dafür einen Projektzuschuss von 4000 Euro bekommen – zusätzlich zur Prämie für den 3. Platz“, berichtet Ortsvorsteher Harald Backhaus. „Und dann nochmal 1000 Euro, weil wir etwas für die jungen und die alten Berlitter machen wollten.“

Berlitt schafft Platz für die Dorfjugend

Für diese 5000 Euro konnten jetzt die Küchenmöbel geordert und montiert werden. Außerdem schaffte Berlitt einen neuen großen Kühlschrank als Ersatz für die zwei alten an. „Einer davon war noch aus der DDR“, sagt Harald Backhaus.

Beim herbstlichen Arbeitseinsatz am vergangenen Wochenende machten sich die Berlitter ans Einräumen. Damit schufen sie nicht nur bessere Voraussetzungen für Veranstaltungen im Gemeinderaum, sondern zugleich auch Platz im bisherigen Büro des Ortsvorstehers gleich nebenan. Harald Backhaus hatte das Büro sowieso kaum genutzt. Es diente eher als Abstellraum für allerlei gemeinschaftliche Ausstattung. Da die nun unter anderem in der Küche unterkommt, kann das Büro zum Jugendraum werden. „Da sind auch die Toiletten vom Gemeindesaal in der Nähe“, sagt der Ortsvorsteher.

Schlosskeller vorerst nicht nutzbar

Von der ersten Idee, den Jugendraum im Schlosskeller unterzubringen, haben sich die Berlitter damit verabschiedet. Das Vorhaben fand zwar viel Zustimmung im Dorf, wäre vom Aufwand her aber auf absehbare Zeit nicht zu realisieren.

Von Alexander Beckmann