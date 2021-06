2020 wurde es coronabedingt abgesagt. Nun findet das Prignitzer Komödienfestival in diesem Jahr unter Auflagen wieder statt. Spielort ist allerdings nicht mehr in Kampehl.

Viele Jahre fanden die Schöller-Festspiele im Park am Landstallmeisterhaus in Neustadt statt. Dann ging es zurück nach Kampehl. Nun steht in Neustadt ein großes Wiedersehen an. Quelle: Archivfoto Matthias Anke