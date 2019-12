Kyritz

Innerhalb der vergangenen Woche hat sich der Spendenstand der 24. Sterntaler-Spendenaktion von MAZ, Volkssolidarität und Sparkasse Ostprignitz-Ruppin fast verdreifacht. Bisher sind 3223,50 Euro eingegangen.

Dafür allen Spendern ein großes Dankeschön. Zu ihnen gehört das Team der Sparkasse in Kyritz, das zum Lichterfest in der Stadt Glühwein verkaufte und den Erlös von immerhin 390 Euro für „ Sterntaler“ spendete. „So viel hatten wir noch nie“, freut sich Niederlassungsleiterin Nicole Vogel.

Weitere wichtige Beiträge zum aktuellen Spendenstand leisteten die Katholische Kirchengemeinde Heilig Geist in Kyritz, Franz Josef Conraths, Gisela und Martin Beckmann, Thomas Kraushaar, Wolfgang Hörmann, Sabrina Schroeter, Bjoern Slusalek, Helga und Günter Hans, Anna Funke und Willem Schoeber, Hermine Schuemann, Ute und Jürgen Baitz, Anja Lemm sowie Gisela Scheurell. Auch ihnen danken wir ganz herzlich.

Aktion dauert noch bis zum 23. Dezember

Noch bis zum 23. Dezember ist Gelegenheit zum Helfen – per Überweisung aufs Sterntaler-Konto oder mit Bargeld für die Sterntaler-Sammelschweine in den Sparkassenfilialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen.

Wie in den 23 Jahren zuvor wird jeder gespendete Euro bedürftige Menschen in der Region unterstützen. In der kommenden Woche wird „ Sterntaler“ in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) einkaufen gehen, um möglichst viele festliche Pakete für die Besucher der GAB-Lebensmittelausgabe in Kyritz zu füllen.

Sterntaler-Spendenkonto: DE89 1605 0202 1522 0049 00

Von Alexander Beckmann