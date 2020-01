Der Schorstein wird früher fertig als geplant

Kyritz

Der Schornstein der ehemaligen Brennerei wird das erste fertig sanierte Teilstück im Kyritzer Klosterviertel sein. Die Mitglieder des Kyritzer Bildungsausschusses erfuhren, dass die Arbeiten an der Esse sogar schon einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden können. Das teilte Amtsleiterin Veronika Lausch mit.

Arbeiten bis Ende März

Bis zum 31. März sollen die Arbeiten an dem 15 Meter hohen Turm abgeschlossen sein. Der ist im Moment verhüllt. Blicke auf das Dahinter sind nicht möglich. Aber es wird gearbeitet, wie Veronika Lausch sagt. Schadhafte Steine werden ausgewechselt und der Ruß wurde bereits entsorgt. Außerdem sollen Fugen repariert werden. Eine 100-prozentige Fugenerneuerung soll aber nicht notwendig sein, hieß es im Bildungsausschuss.

Untersuchungen abgeschlossen

Informationen gab es auch zum Stand der archäologischen Arbeiten.Demnach sind die Untersuchungen an der Stadtmauer abgeschlossen und am Klausurflügel weit voran geschritten. Letztere werden teilweise noch dokumentiert, so die Information. Weitere Untersuchungen sind im Inneren des Klausurflügels geplant.

Ausführungsplanung ist fertig

Der Stand an der Bibliothek war ebenfalls Thema. Gesagt wurde, dass den Fachingenieuren die Ausführungsplanung vorliegt und mittlerweile fast abgeschlossen ist. Die Stadt erwartet die Baugenehmigung bis Ende Januar. Abgeschlossen ist die Brandschutzprüfung und der Bericht wurde an die Bauaufsicht geschickt. „Wir rechnen Mitte März mit dem Baubeginn“, so Veronika Lausch.

Neun Aufträge erteilt

Von den 24 Losen sind 15 bereits ausgeschrieben und neun Aufträge erteilt worden. Das erfolgte öffentlich. Für vier weitere Lose war am Dienstag Submission. Weitere Ausschreibungen seien in Arbeit. „Ende März haben wir einen Gesamtüberblick“, sagt Veronika Lausch.

Für die Stadtmauer wurde bereits ein Bauantrag eingereicht. Bekannt war ja bereits, dass sie kein Fundament hat in dem Bereich. Daraus folgt, dass sie neu gegründet werden muss. Das geschieht im HDI-Verfahren (Hochdruckinjektionsverfahren). Derzeit laufen Abstimmungen zur Gründung und eine Schadenskartierung ist erfolgt. Die Restaurierungsarbeiten werden mit den Denkmalbehörden abgestimmt.

Mauer wird stabilisiert

Geplant ist, die Mauer zu stabilisieren, in dem in den Boden unter dem Bauwerk eine Masse injiziert wird, die den Untergrund festigt, damit die Mauer nicht umfallen kann. Das geschieht in einer Tiefe von bis zu vier Metern. Bis zur Fertigstellung der Arbeiten wird die Stadtmauer mit gefüllten Bigbags gesichert. Erst nach dem Unterfangen können die Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer beginnen.

Von Sandra Bels