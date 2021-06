Nach Monaten im Distanz- oder Wechselunterricht starten auch die weiterführenden Schulen von Kyritz am Montag wieder in den Präsenzunterricht. Am Jahn-Gymnasium, der Carl-Diercke-Oberschule, der Lindenschule und der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt sind die Pädagogen für den Neustart gut gerüstet. Es wird, obwohl die Ferien schon in Sichtweite sind, noch einmal richtigen Unterricht geben.