Das Netzwerk gesunde Kinder hält im Kyritzer Mehrgenerationenhaus, Perleberger Straße 10, mehrere Angebote für Schwangere und junge Eltern bereit.

Gut informiert in die Stillzeit

Gut vorbereitet in die Stillzeit: Wer positiv und gut informiert in die Stillzeit startet, kann anfängliche Unsicherheiten besser meistern oder sogar umgehen. Stillberaterin Nadine Gers beantwortet am Donnerstag, 18. Juni, von 16 bis 18.30 Uhr Fragen rund ums Stillen.

Schwangere und auch Väter und Großeltern sind herzlich willkommen, da auch sie einen Beitrag leisten können. Anmeldung bitte bis 15. Juni unter 033971/60 45 06.

Schwangere Treffen sich am 15. Juni in Kyritz

Schwangeren-Treff wieder möglich: Schwangere und Eltern mit Babys tauschen sich am Montag, 15. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr in gemütlicher Runde aus. Anmeldungen sind bis 11. Juni unter 033971/60 45 06 erbeten. Nächster Termin ist dann am Montag, 29. Juni.

Neue Babygruppe

Eine neue Baby-Gruppe startet: Am Mittwoch, 17. Juni, treffen sich Eltern mit ihren Babys von 9.30 bis 10.30 Uhr. In der Gruppe tauschen sich die Eltern untereinander aus und lernen gemeinsam mit ihren Babys altersgerechte Anregungen, Fingerspiele und Bewegungslieder kennen. Anmeldungen unter 033971/60 45 06 oder per Mail an: ngk-kyritz@estaruppin.de.

Anmeldungen sind immer möglich am Montag von 12 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr.

