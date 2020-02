Peter Orloff und der Kosaken-Chor singen im Kyritzer Kulturhaus vor hunderten Zuhörern

Kyritz

Am liebsten singt und spielt der Schwarzmeer Kosaken Chor mit Frontmann Peter Orloff in Kirchen. Doch bundesweit füllen die Musiker auch so manchen weltlich genutzten Saal.

Über 300 Konzertbesucher

Im Kyritzer Kulturhaus traten sie am Mittwochabend auf. Der dortige Saal war mit weit über 300 Gästen aus dem gesamten Altkreis Kyritz und darüber hinaus rappelvoll. Lange im Voraus waren die meisten Karten vorbestellt. An der Abendkasse waren somit nur noch wenige Karten zu bekommen.

Diese drei Musiker gehören mit ihren Instrumenten zum 12-köpfigen Ensemble um Peter Orloff. Quelle: André Reichel

Nicht wenige, der vorwiegend älteren Konzertbesucher kannten Peter Orloff bereits zu DDR-Zeiten als äußerst erfolgreichen Schlagersänger aus dem ­Westfernsehen und schließlich von einem Konzert, das er und sein Chor vor zwei Jahren im damals ebenfalls ausverkauften Kulturhaussaal gaben. „Wir sind stolz darauf, dass solch ein großen Künstler bei uns im ­Kulti auftritt“, sagte die Leiterin des Kulturhauses, Ruth Schulze.

Im ersten Teil gab es Klassik

Im ersten Teil des gut zweistündigen Konzertes spielte und sang das Ensemble vorwiegend klassische Stücke. Zu hören waren unter anderen Ave Maria von Franz Schubert, der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Guiseppe Verdi und weitere Stücke.

Die rund halbstündige Pause nach dem Klassikteil konnten die Konzertbesucher nutzten, um sich Tonträger oder DVDs des Ensembles zu kaufen oder eine Erfrischung am Tresen zu besorgen. Nach dem Konzert gab es eine Signierstunde mit Peter Orloff.

Die russischen Lieder kamen sehr gut an

Im zweiten Teil des Konzertes sang der Chor fast ausschließlich russische Lieder. Teilweise ­wurden diese auch auf Deutsch präsentiert. Reichlich Applaus bekamen die Musiker nach jedem einzelnen Lied. Das Publikum sang und klatschte mit. Am Ende erhielten die Künstler einen lang anhaltenden tosenden Applaus.

Als Dank dafür spielten die Musiker mehrere Zugaben. Peter Orloff und sein Ensemble versprachen, wiederzukommen.

Von André Reichel