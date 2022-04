Seeviertel-Pläne: Kyritzer machen Stimmung gegen Bebauung nahe der Waldkolonie

Kyritz

Das Bebauungsplanverfahren „Seeviertel“ für ein Wohngebiet am Heinrichsfelder Weg, das dort an den Fichtengrund und damit an die Waldkolonie grenzt, schlägt in Kyritz mittlerweile hohe Wellen. Davon kündet eine Unterschriftensammlung. Sie wurde jetzt den Stadtverordneten überreicht.

Susanne Bresch, die nach eigenen Angaben seit 58 Jahren in der Waldkolonie lebt, sprach dabei von „125 Stimmen“, die sie binnen dreier Wochen einfing. Dies entspreche „95 Prozent der Leute“, die sie antraf und einem Großteil der Haushalte in dem Viertel.

Kyritzer denken bereits an eine Bürgerinitiative

Wie sie der MAZ im Nachgang zur Sitzung erklärte, gehe es darum, die Bebauung des Areals grundsätzlich zu verhindern: „Wenn unsere Stimmen nicht gehört werden, ist der nächste Schritt eine Bürgerinitiative, und dann gehen wir in die gesamte Stadt.“

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke entgegnete ihr nach der Übergabe mit Blick auf die erfolgte Bürgerbeteiligung: „Wir haben ihre Stellungnahmen natürlich erhalten.“ Sie verwies auf das Verfahren, das abzuwarten sei.

Seeviertel: Eingetroffene Stellungnahmen werden jetzt abgewogen

Demnach folgte dem Aufstellungsbeschluss ein Vorentwurf und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit samt Planauslegung. „Die Stellungnahmen werden jetzt in einem Abwägungsprozess behandelt“, erklärte sie. Womöglich könne schon im nächsten Bauausschuss etwas dazu erläutert werden. „Diese Verfahren sind transparent“, so Nora Görke.

Nachdem es im Februar 2021 zum Aufstellungsbeschluss kam, folgte ein Jahr später die öffentliche Erörterung in der Diercke-Schulaula. Erneut war von 400 Bewohnern mit 200 Fahrzeugen in etwa 100 Häusern die Rede angesichts dieser zehn Hektar – wobei über viele Jahre hinweg vorgegangen werden und zunächst nur die Hälfte des Gebiets für Bebauung in Frage kommen soll.

Anlieger sprechen von Furcht vor neuen Wohnblöcken

Mit Blick auf die Frist für Eingaben bis zum 31. März kursierte ein anonymes Schreiben in Kyritz, dem bereits ähnlich der nun gefolgten Unterschriftenaktion zu entnehmen war, dass einige Bürger vor allem den Verlust des Landschaftscharakters rund um ihre Siedlung mit den Feldern, dem Wald und dem See befürchten.

Von drei- und viergeschossigen Mehrfamilienhäusern war die Rede dann auch via Internet bei Facebook. Man lehne es ab, „die schöne Natur mit solchen Wohnblöcken zu verschandeln“, hieß es.

Projektentwickler: große Baulandnachfrage in Kyritz, viel Grünanteil

„Das hat niemand vor. Es geht um ein Wohngebiet mit sehr hohem Grünanteil, statt jährlich Mais für die Biogasanlage“, reagierte der Kyritzer Raik Remus, der das Projekt anschob, es später aber einer Firma namens Tamax veräußerte, hinter der eine Familie Tank steht.

„Meine Idee war einfach, dem Engpass an Baugrundstücken entgegenzuwirken. Die Nachfrage ist groß, und bei mir haben sich viele ehemalige Kyritzer gemeldet, die in ihre Heimat zurückwollen“, so Remus via Facebook: „Da Herr Tank Senior auch Ex-Kyritzer ist, sind wir schnell zusammengekommen. Wir haben besonderen Wert auf die Gestaltung des Entwurfs mit wirklich großem Grünanteil gelegt.“

Verbesserungen für Heinrichsfelder Weg und Seestraße in Sicht

Anders als unterstellt, seien keine Blöcke geplant, sondern „kleine Mehrfamilienhäuser“, laut Remus „einzelne, quadratische Häuser mit kleinem Staffelgeschoss statt Satteldach“.

Zudem: „Der Investor wird sich um den Heinrichsfelder Weg kümmern, und die Seestraße wartet auf Fördermittel.“ Die seien von der Stadt mittlerweile beantragt.

Zur Unterschriftenaktion kam es trotzdem.

Antrag der Kyritzer CDU sah Geschosshöhenbegrenzung vor

Die CDU-Fraktion wollte die Bedenken nun aufgreifen und versuchte, per Antrag die Bebauung „mit einer maximalen zweigeschossigen Höhe zu begrenzen“.

Der Linken-Fraktionschef Holger Kippenhahn, der selbst als Bürgermeister im Einsatz ist, und zwar in Heiligengrabe, konnte dies als „inhaltlich verständlich“ nachvollziehen. Er warnte aber vor rechtlichen Konsequenzen. Weil das Verfahren läuft, könne die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt nicht einfach eingreifen. Die CDU zog den Antrag zurück.

Von Matthias Anke