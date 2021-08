Segeletz

Am Himmel nahe Segeletz surrte, brummte und sauste es am Wochenende. Von der Wiese an der Straße nach Nackel stiegen die unterschiedlichsten Konstruktionen in die Luft: vom technischen Spaß, der aus kaum mehr als einer Styropor-Platte mit Motor und Moorhuhn-Figur bestand, über Hubschrauber, Segler und Kunstflugmaschinen bis hin zum originalgetreuen Nachbau eines Fokker-Doppeldeckers aus den 1920er Jahren.

Den Hingucker schlechthin lieferte aber sicherlich Frank Wenzel aus Kyritz mit seinem „Euro-Fighter“ inklusive Strahltriebwerk. So etwas bekommen auch die meisten Modellbauerkollegen nicht jeden Tag zu sehen.

Viel Betrieb auf dem Flugfeld bei Segeletz

Die waren am Wochenende bis aus Schwerin, Dessau und dem Ost-Harz nach Segeletz gereist. „Das Treffen heißt ,FTF’ – Freunde treffen Freunde“, erklärte Roland Platzke vom gastgebenden Kyritzer Verein „Die Bruchpiloten“. „Wir lassen die Tradition jetzt wieder aufleben. Durch Corona war das ja lange eingeschlafen.“

Gleich mehrere Generationen von Modellpiloten brachten ihre Maschinen in die Luft. Quelle: Alexander Beckmann

Einige der Gäste übernachteten sogar auf dem Gelände, das normalerweise der Heinrichsfelder Flugschule Ardex als Übungsplatz dient. Es wäre durchaus Platz für noch mehr Modellflugsportler gewesen, doch die Wetteraussichten führten zu einen oder anderen Absage. Feuchtigkeit bekommt den meisten Flugmodellen gar nicht.

Kyritzer Verein will wieder aktiver werden

„Ansonsten ist das hier aber genau das, was wir wollten“, sagte Roland Platzke. Jeder hatte Gelegenheit, sein Fluggerät unter Segeletzer Bedingungen vorzuführen und zu testen, für gelungene Flüge gab es Beifall und für Bruchlandungen Trost. Man tauschte sich aus, fachsimpelte. „Nächstes Jahr Ende August machen wir das wieder“, kündigte Platzke an.

Besucher, ob mit oder ohne Flugmodell, sind bei den Kyritzer „Bruchpiloten“ auch sonst stets gern gesehen. Immer sonntags treffen sich die Mitglieder des kleinen Vereins auf der Wiese bei Segeletz zu Trainings- und Testflügen.

Mit Bastelfreude und Flugkunst

Die Technik hinter all dem wird immer leistungsfähiger. Inzwischen geht der Trend beispielsweise gerade bei den Hochleistungsmaschinen klar in Richtung Elektroantrieb. Er erweist sich mehr und mehr als unkomplizierter, zuverlässiger und sogar stärker als die miniaturisierten Verbrenner. Bis an Tempo 400 heran beschleunigen moderne Elektro-Flieger, berichtet Roland Platzke.

Die Kunst des Modellflugs besteht nicht zuletzt darin, so etwas zuverlässig zu steuern. Das kann durchaus zur Wettkampfdisziplin werden.

Der Flug des düsengetriebenen „Euro-Fighters“ war am Sonnabend eines der Highlights des Treffens bei Segeletz. Quelle: Alexander Beckmann

Dem Kyritzer Verein sind aber Anfänger ebenso willkommen. „Wir werden ein Schnupperfliegen machen“, sagt Platzke. Einmal im Jahr wolle man Laien dabei Gelegenheit bieten, selbst die Fernsteuerung in die Hand zu nehmen und die Faszination Modellflug zu erleben – selbstverständlich unterstützt von echten Könnern. Und selbst der ernsthafte Einstieg in das Hobby verlange keinen allzu großen Aufwand, verspricht Platzke. Die Gemeinschaft Gleichgesinnter ist dann inklusive.

Kontakt zu den Kyritzer „Bruchpiloten“ lässt sich jederzeit über Roland Platzke in Hohennauen (033872/7 09 00) aufnehmen.

Von Alexander Beckmann