Kyritz

Dieser Tage ist es im Luftraum über dem Heinrichsfelder Verkehrslandeplatz unweit von Kyritz besonders voll. Zusätzlich zum üblichen Flugbetrieb, etwa durch die ortsansässige Flugschule Ardex, sind seit gut zwei Wochen nun auch vermehrt Segelflugzeuge am Himmel über Kyritz auszumachen.

Weil die Bedingungen auf dem Flugplatz in Heinrichsfelde so gut sind, kommen die Segelflieger aus Hameln seit 22 Jahren jeden Sommer dort hin. Ihr diesjähriges zweiwöchige Fliegerlager geht am Sonnabend zu Ende.

Der Grund dafür ist, dass die Segelflieger vom Luftsportverein aus Hameln ihr Lager auf dem Kyritzer Flugplatzgelände aufgeschlagen haben. Bereits seit 22 Jahren kommen sie immer im August für ein zweiwöchiges Fluglager nach Heinrichsfelde. Diesmal reisten die Hamelner schon ein paar Tage früher als sonst an und brachten noch eine Gruppe Segelflieger des mit ihnen befreundeten Luftsportvereins „Kreis Springe“ nahe Hannover mit.

Mit zwölf Segelflugzeugen angereist

Die rund 30 niedersächsischen Luftsportfreunde haben mit ihren zwölf Segelflugzeugen und einem Ultraleichtflugzeug eine gut 300 Kilometer lange Strecke auf sich genommen, nur um in Heinrichsfelde fliegen zu können. Klaus-Peter Gehrig, seit 22 Jahren Vereinschef der Hamelner Segelflieger, erklärte, warum: „Auf dem Kyritzer Platz sind die Bedingungen viel besser, als bei uns.“ Beispielsweise meint er die Thermik, die sich in der Märkischen Sandbüchse besser bildet, als in der Heimat der Segelflieger.

Außerdem schätzen sie die Gastfreundschaft der Kyritzer Segelflieger und die der Stadtverwaltung Kyritz, denn die Stadt ist Eigentümer und Betreiber des Luftlandeplatzes. Die Kyritzer Segelflieger stellen ihre Seilwinde zur Verfügung, mit der zumeist die Segelflugzeuge in die gewünschte Höhe gebracht werden.

Von der Größe des Flugplatzes begeistert

Auch von der Weite des Platzes sind sie begeistert. „ Unser Platz ist wesentlich kleiner“, so Klaus-Peter Gehrig. So findet das Zeltlager der freundlichen Niedersachsen auf dem Gelände problemlos fernab des Flugfeldes einen Platz. Seit kurzem gibt es dort auch von der Stadt aufgestellte Dusch- und WC-Container. „Die hygienischen Bedingungen haben sich dadurch enorm verbessert“, sagt der Hamelner Vereinschef.

Das jährliche Lager in Heinrichsfelde ist für die Hamelner auch aus anderen Gründen etwas ganz besonderes. „Sonst treffen wir uns nur an den Wochenenden und hier sind wir zwei Wochen lang zusammen, das ist gut für den Zusammenhalt“, so Klaus-Peter Gehrig. Zudem nutzt der Fliegernachwuchs die Gelegenheit, so viele Starts und Landungen, wie möglich zu absolvieren. „So viele innerhalb so kurzer Zeit können sie sonst nicht machen.“

Der Nachwuchs hat fleißig Flugstunden absolviert

Der Hamelner Fluglehrer Goran Savic hat also täglich viel zu tun. So bereitet sich die 16-jährige Lea auf ihren ersten Alleinflug vor. Wenn sie nicht gerade in der Luft ist, hilft sie am Boden, die gelandeten Flugzeuge zurück zum Startpunkt zu holen. Auch Fynn Schwalbe sammelt fleißig Flugstunden. Mehr als 400 hat der 18-Jährige bereits geschafft und wird schon bald die begehrte Fluglizenz erhalten, die die 18-jährige Marie Schulz-Helbach aus Wenningsen bei Hannover schon vor einem Monat bekam. „Es dauerte auch fast vier Jahre unentwegten Übens in Theorie und Praxis“, sagt sie.

In Heinrichsfelde übt der Fliegernachwuchs auch den Start mit dem Schleppflugzeug. Für größere Streckenflüge reichte die Thermik in dieser Saison nicht aus, bedauern die Gastflieger. „Das ist schade, aber so lange wir täglich abheben können, ist die Welt für uns in Ordnung“, sagt Klaus Preen, Chef des Luftsportvereins „Kreis Springe“. Er und seine Vereinsmitglieder wollen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit den Segelfliegern aus Hameln mit nach Heinrichsfelde kommen. „Es ist sehr schön hier bei euch“, sagt er.

Von André Reichel