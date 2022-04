Seglerverein Kyritz freut sich über gespendete Boote

Kyritz

So viel Aufregung wie am Freitag war auf dem Gelände des Seglervereins „Untersee“ Kyritz schon lange nicht mehr. Neugierig begutachteten die Mitglieder die Neuzugänge: Drei zusätzliche ­Boote ergänzen ab sofort den Bestand des Vereins.

Ganz neu sind die Boote des Typs „Sailhorse“ nicht. Aber: „Wir haben sie über Vermittlung des Kinderheims im Schloss Bantikow geschenkt bekommen“, freut sich der Kyritzer Vereinsvorsitzende Daniel Czeninga und dankt der Bödecker Familienstiftung für Kinder in Berlin. Sogar für den Transport quer durch die Bundesrepublik kamen die Spender von einer Segelschule am Bodensee auf.

Kinderheim Bantikow verhalf zu großzügiger Spende

Am Freitag wollten am Unterseeufer alle mal sehen, was das eigentlich ist, so ein „Sailhorse“. Bisher war dieser Typ in der Region noch nicht unterwegs. Trotz der etwas ungewohnten Bauweise waren Masten, Großbäume, Wanten und Leinen aber schnell montiert.

Boote dieses Typs waren auf dem Untersee noch nie unterwegs. Quelle: Alexander Beckmann

Die Spende eröffnet den Seglern ganz neue Möglichkeiten. „Wir planen, dass unsere Mitglieder damit jederzeit segeln können, auch wenn sie kein eigenes Boot haben“, kündigt Daniel Czeninga an. Nur ein Teil der rund 150 Vereinsmitglieder ist regelmäßig im Wassersport aktiv. Auch interessierten Besuchern könnte man die Boote eventuell zur Verfügung stellen.

So etwas gab es im Seglerverein noch nicht. Eigene Boote hatte er bisher nur für die Kinder- und Jugendarbeit: die kleinen „Optimisten“ und „Cadets“.

Kyritzer Segler bemühen sich um neuen Nachwuchs

Apropos Kinder und Jugendliche und Schloss Bantikow. Der Verein strebt eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinderheim auf der gegenüberliegenden Seeseite an. „Da sind etliche Kinder, die Interesse am Segelsport haben“, weiß der Vereinsvorsitzende. „Die sollen richtig integriert werden bei uns.“

Neue Boote und neuer Seglernachwuchs: „Wir wollen hier ein bisschen Schwung und mehr Leben reinbringen“, sagt Daniel Czeninga. „Gerade bei den Kindern waren die Einschränkungen durch Corona ja deutlich zu spüren.“

Immer mittwochs wird an den Nachmittagen nun wieder trainiert. Für den Sommer plant der Verein die nächste Auflage seines mehrtägigen Segelcamps. „Da sind bei uns alle Kinder willkommen, die das Segeln mal erleben wollen.“

Neugierige am Ufer des Untersees willkommen

Ansonsten wird auf dem Gelände am Seeufer ab sofort gerade an den Wochenenden wieder regelmäßig Betrieb herrschen. Am kommenden Sonnabend, dem 23. April, um 14 Uhr wollen die Kyritzer „ansegeln“ und damit offiziell in die Saison starten. Erste Gelegenheit für die neuen Boote sich zu bewähren.

Neugierige sind bei alldem jederzeit willkommen. Vielleicht klappt es sogar mit einer kleinen Ausfahrt. Eine Nachfrage beim Verein ist vorher aber zu empfehlen.

www.svukyritz.de, Kontakt: vorstand@svukyritz.de

Von Alexander Beckmann