Selbstgemalter Radweg zwischen Rehfeld und Berlitt Fall für die Polizei

Kyritz

Für Rätselraten sorgt seit einigen Tagen ein vermeintlicher Radweg, der zwischen den Kyritzer Dörfern Rehfeld und Berlitt auf die rechte Straßenhälfte gemalt wurde. Zwar handelt es sich bei dieser einseitigen Schlängellinie augenscheinlich um keine professionelle Arbeit. Trotzdem verfehlt der weiße Streifen seine Wirkung nicht. In regelmäßigen Abständen aufgemalte Fahrräder bekräftigen den Radwegcharakter. Zu sehen sind auch Fußgängersymbole. Zudem roch es zunächst wie nach echten Markierungsarbeiten.

Ist es eine kreative Protestaktion angesichts der jahrelangen, vergeblichen Forderungen nach einem Radweg dort? Oder ist es womöglich ein wagemutiger Liebesbeweis aufgrund der in regelmäßigen Abständen verteilten Buchstaben? Zusammengefügt ergeben sie den Satz: „Liebe ist die Antwort.“ Damit der oder die Liebste endlich sicher zueinander radeln können?

Weiße Spritzer: Auto fuhr über die frische Farbe

Wie dem auch sei: Unter der Rubrik Spaß fungiert die handgemalte Linie nicht mehr. Wie die MAZ auf Nachfrage erfuhr, liegt bei der Polizei bereits eine Anzeige vor wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung. „Als Tatzeitraum kommt Mittwoch, der 11. August gegen 15.30 Uhr und Donnerstag, 12. August, gegen 6.30 Uhr in Frage“, erklärt Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Demnach gab es an jenem Donnerstagmorgen bereits eine erste Geschädigte. Die Frau war mit ihrem Auto aus Berlitt kommend Richtung Rehfeld unterwegs, als sie im dortigen Waldstück ein anderes Fahrzeug überholte und dabei über die noch frische Farbe fuhr. „Die linke Fahrzeugseite wurde dabei verschmutzt mit einer nicht entfernbaren Farbe“, so Dörte Röhrs.

Streifen mehr als zwei Kilometer lang

Die Beamten sahen sich daraufhin den 2,3 Kilometer langen „Radweg“ an. „Und der Landkreis wurde über den Sachverhalt informiert.“ Schließlich handelt es sich um eine Kreisstraße. Es ist die K 6820.

Das Thema Radweg als solches beschäftigt den Landkreis allerdings schon weitaus länger. Denn seit Jahren fordern ihn vor allem die Einwohner aus Berlitt. Zuletzt gab es dort im Frühjahr eine große Unterschriftenaktion. Neben den gesammelten 115 Unterschriften aus Berlitt kamen noch 300 in Kötzlin zusammen. Und auch in Barenthin ist der fehlende Weg ein großes Thema. In Richtung Kyritz beginnt der Radweg schließlich erst in Rehfeld, und Richtung Breddin beginnt er erst hinter Barenthin.

Laut Landkreis ist ein Radweg realisierbar

Dabei geht es nicht allein um eine touristische Erschließung. Für die Berlitter ist es vor allem die Sicherheit ihrer eigenen Leute, wie sie ­Ende April in ihrem Begleitschreiben zu den Unterschriften Landrat Ralf Reinhardt mitteilten.

Der ließ mit einer Antwort nicht lange auf sich warten. Wie die MAZ jetzt erfuhr, erreichte sie die Berlitter bereits im Mai. Reinhardt bedankte sich darin für das „gezeigte umfangreiche Engagement“. Und: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass neue Fördermöglichkeiten die Realisierung des angesprochenen Radweges mittlerweile ermöglichen könnten. Größtes Problem in der Praxis ist jedoch der nötige Grunderwerb.“

Alte Pollo-Trasse als gute Alternative

Mit der Stadt Kyritz werde jetzt „die Vorzugsvariante der Trassenführung“ abgestimmt. Sollte dies auf eine Strecke entlang der Kreisstraße hinauslaufen, müssten zunächst Zustimmungen aller Eigentümer eingeholt werden.

Doch: „Erfahrungsgemäß wollen viele Eigentümer ihr Land nicht oder nur zu einem Preis verkaufen, der die amtlichen Bodenrichtwerte weit übersteigt.“ Alternativ komme die Trasse der einstigen Kleinbahn „Pollo“ in Frage mit dem Vorteil, dass der dort vorhandene Weg der Stadt Kyritz bereits gehört, informierte Landrat Reinhardt in dem an Ortsvorsteher Harald Backhaus adressierten Schreiben.

Gefährlicher Begegnungsverkehr

Angesichts des Planungsprozesses wird bis zur Umsetzung viel Zeit verstreichen. Dass es jemand offensichtlich nicht abwarten konnte und einfach selbst zum Pinsel griff, verdutzte auch Backhaus.

Am frühen Donnerstagmorgen hatte er die Malerei noch nicht bemerkt. „Als ich gegen 11 Uhr zurückfuhr, war er plötzlich da.“ Backhaus: „Das muss da jetzt schnellstmöglich weg, auch wenn die Idee dahinter bestimmt eine gute war und es ja irgendwie witzig ist, ist es andererseits überhaupt nicht witzig.“ Denn sobald jemand diese Linie ernst nimmt und sie nicht befährt, könnten sich auf der ohnehin schmalen Straße Fahrzeuge gefährlich nahe kommen.

Die Farbe können wohl nur Profis wieder entfernen. Bei der zuständigen Kreisstraßenmeisterei war dazu bislang aber niemand erreichbar.

Von Matthias Anke und André Reichel