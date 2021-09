Kyritz

Vor acht Jahren wurde in Deutschland letztmalig ein Schelladler gesehen – als Opfer eines Windkraftrads. Nun wurde am 7. September bei Kyritz wieder ein toter Greifvogel dieser Art gefunden – ebenfalls unter einem Windrad.

Für den Neuruppiner Greifvogelexperten Henry Lange, der ehrenamtlich als Horstbetreuer für das Landesumweltamt unterwegs ist, keine gute Nachricht, denn der Schelladler zählt zu den seltensten Adlern der Erde.

Eine Population in Polen

„In Mitteleuropa gibt es nur noch eine Population in Polen“, sagt er. „Dort gibt es noch etwa 30 Paare.“ Ebenfalls nicht viel größer ist der Brutbestand in den baltischen Staaten.

Gegenwärtig wird der beringte sowie besenderte Durchzügler, der aus Polen stammt, in der brandenburgischen staatlichen Vogelschutzwarte untersucht. Diese ist bereits seit Beginn des Ausbaus der Windenergienutzung in den 1990er Jahren mit derartigen Konflikten befasst.

Seit 2002 werden in Buckow Daten zu Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen an Windenergieanlagen zusammengetragen. Unter den in Deutschland dokumentierten Greifvogelopfern dominieren Rotmilan und Mäusebussard.

Lebensräume werden knapp

Es wird vermutet, dass die Vögel die Umlaufgeschwindigkeit der Rotorspitzen falsch einschätzen oder dass Greifvögel die Rotoren oft nicht wahrnehmen, da sie sich auf die Beute konzentrieren. Aber auch Kadaver und brach liegende Flächen unter den Anlagen können die Vögel anlocken.

Die Ursachen für den besorgniserregenden Bestandsrückgang des Schelladlers sehen Fachleute allerdings in den negativen Lebensraumveränderungen. Von Ostpolen bis Westrussland werden immer mehr Niedermoore entwässert, Grünland wird in Ackerland umgewandelt, und Auwälder verschwinden.

Gefährliche Liebschaft

Der nahe verwandte Schreiadler kommt damit vermutlich besser klar und übernimmt die Reviere. Die wesentlich größeren Schelladlerweibchen verpaaren sich zunehmend mit Schreiadlermännchen.

Für die seltenen Schelladler ist das eine bedrohliche Liebschaft, denn langfristig setzt sich der Genpool der häufigeren Art durch, was zum Aussterben der anfälligeren Schelladlerpopulationen führen kann.

Von Cornelia Felsch