Seniorenwohnpark Kyritz: Corona-Schnelltests im Einsatz bewährt

Kyritz

Zu den ersten Senioreneinrichtungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, in denen die Sicherheit vor Coronavirus-Infektionen jetzt noch weiter erhöht wird, gehört auch der Seniorenwohnpark in Kyritz. Dort am Eichenweg stehen die neuen sogenannten Antigen-Schnelltests seit einigen Tagen zur Verfügung.

Tests erfolgen bei den Mitarbeitern und Bewohnern „je nach klinischer Notwendigkeit“, teilt Einrichtungsleiterin Liane Meißner mit: „Und auch für Besucher wird der Test empfohlen, um das Risiko des Eintragens von Covid 19 in die Einrichtung zu verringern.“ Wer nicht möchte, darf das Haus nur mit FFP2-Maske und Schutzkittel betreten.

Besuche im Seniorenwohnpark Kyritz nur mit Termin

„Wir setzen damit einen neuen Baustein unseres Pandemieplans um“, sagt Liane Meißner mit Blick auf das Qualitätsmanagement der Hamburger Unternehmensgruppe „Emvia Living“. Diese betreibt im Landkreis auch die Seniorenwohnparks in Radensleben und Neuruppin. Sprecher Alexander Bätz bezifferte kürzlich die erste Teilmenge an Tests für alle Emvia-Häuser auf etwa 20 000 Stück.

„Wir sind bestrebt, unsere Bewohner sowie unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen und dabei gleichzeitig die Möglichkeit zu sozialen Kontakten nicht über Gebühr einzuschränken“, erklärt Liane Meißner: „Wir haben das auf unsere Einrichtung zugeschnittene Testkonzept beim Gesundheitsamt Neuruppin angezeigt und unsere Pflegefachkräfte für diesen Test schulen lassen. Jeder, der unsere Einrichtung besuchen möchte, braucht einen verbindlichen Termin, muss dann vor Ort ein Besucherformular ausfüllen und bei sich Fieber messen lassen, bevor die Einrichtung betreten werden darf.“

Alle bisherigen Coronatests in Kyritzer Einrichtung negativ

Anschließend kann der Test vorgenommen werden. Dieser nimmt von der Aufklärung und Vorbereitung bis zum Ergebnis etwa eine halbe Stunde in Anspruch. „Wir bitten um Verständnis für eventuelle Wartezeiten“, so die Einrichtungsleiterin.

Für die Tests ist ein gesonderter Raum eingerichtet worden. Bislang sind dort nach Angaben der Wohnparkleitung schon 75 Schnelltests durchgeführt worden. „Wir freuen uns sehr, dass alle negativ ausgefallen sind.“ Dennoch muss auch nach einem Test jeder Besucher eine Maske tragen, Abstand halten und sich ausreichend die Hände desinfizieren. Grund dafür ist, dass die Fehlerquote bei den Schnelltests etwas größer ist als bei den sogenannten PCR-Tests, die in einem Labor ausgewertet werden.

Coronatests für Friseure, Fußpfleger und weitere

Zu den Vorsorgemaßnahmen gehört auch, dass noch weitere Personen getestet werden – und zwar Friseure, Fußpfleger und andere Therapeuten, die im Haus tätig sind.

Liane Meißner: „Wir freuen uns, mit den Schnelltests mehr Klarheit und damit ein Stück mehr Sicherheit zu erlangen. Wir bitten dennoch alle, sich auch außerhalb der Einrichtung durchgehend an alle bekannten Regeln zu halten.“

Emvia-Chef Parwis Fotuhi sagt: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Ärzten, die mit uns zusammenarbeiten, den umliegenden Krankenhäusern, der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt des Kreises für die kurzfristige und sehr gute Unterstützung sowie für die transparente Kommunikation.“

Von Matthias Anke