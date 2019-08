Kyritz

110 Einwohner aus Kyritz und den Ortsteilen haben sich in den vergangenen Wochen an der Abstimmung zum Bürgerhaushalt beteiligt. Die Wahlurne wurde am Dienstag, 9 Uhr, im Kyritzer Ratssaal geöffnet. Mit dabei waren Bauamtsleiterin Katharina Iredi, Annerose Haller aus der Kämmerei und Kämmerer Michael K..