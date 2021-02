So detailliert sind die Ideen für Mechows neues Dorfgemeinschaftshaus

Mechow

Noch ist es Zukunftsmusik, die rund um die Dorfstraße 60 in Mechow spielt. Dort „soll ein Ort für Jung und Alt geschaffen werden, welcher im lebendigen Dialog mit der Gegenwart und dem Umfeld steht. Es soll die Lebensqualität im Dorf erhöhen und damit die Dorfgemeinschaft festigen. Das Leben auf dem Dorf muss lebenswert bleiben“.

So lautet die Zielsetzung für dieses Gebäude. Sie steht jetzt in einem Konzept geschrieben, das Mechows Ortsvorsteher Falko Marhold kürzlich bei der Hauptausschusssitzung Vertretern der Kyritzer Stadtverwaltung überreichte.

Ein Haus für Festivitäten aller Art in Mechow

Detailliert ist aufgeschlüsselt, wie diese Nutzung aussehen könnte. Beispielhaft genannt werden „Dorfveranstaltungen wie Tanz, Kino, Spielenachmittage, Handarbeitsnachmittage, Sportkurse, Line Dance, Backen und Kochen, Stammtische, Osterfeuer, Sommerfeste, Kinderfeste, Trödelmärkte, Herbstfeuer, Seniorentreffen“. Zudem sind Vereinssitzungen, Ortsbeiratssitzungen und Feiern jeglicher Art erwähnt.

„16 Familien haben sich an diesem Nutzungskonzept beteiligt“, berichtet Falko Marhold. Im Januar hatte er alle Einwohner per Postwurfzettel dazu aufgerufen.

An der Rückseite könnte eine Terrasse samt Feuerplatz entstehen. Quelle: Matthias Anke

„Die Stadt hatte uns um so ein Konzept gebeten, als eine Bedingung, um ein Architektenbüro mit der Planung beauftragen zu können“, erklärt Marhold.

Dem ging voraus, dass die Stadtverordneten Anfang Dezember die Verwaltung beauftragten, „die Planung für ein zukünftiges Gemeindehaus in Mechow bis zur Leistungsphase 4 (Ge­neh­­­migungspla-nung) zu erarbeiten, um für den Fall eines passenden Förderprogramms vorbereitet zu sein“.

Mechower blicken nach Teetz

Seit dem Verkauf des Gutshauses vor einigen Jahren stand der Ort schließlich ohne Gemeinderäume da. Es ist eine Situation, mit der sich zuletzt beinahe auch die Einwohner des Kyritzer Dorfes Drewen konfrontiert sahen. Damit es nicht dazu kommt, suchen sie derzeit intensiv nach Lösungen.

In Teetz indes, das ebenso zu Kyritz gehört, schreitet die Sanierung des Gemeindehauses bereits zusehends voran. Weil diese Bausubstanz ähnlich ist, schöpfen die Mechower wiederum große Hoffnung, auch ihr Objekt in ein Dorfgemeinschaftshaus verwandeln zu können, das sie so noch nie hatten.

Anbau soll in Mechow mehr Platz schaffen

Das Haus wurde um 1920 herum aus Klinkern errichtet. Seit fünf Jahren steht es leer. Nun soll es „in zeitgemäßer Form wiederbelebt werden“, und zwar „unter Bewahrung der vorhandenen Bausubstanz“, heißt es in dem Nutzungskonzept: „Aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten ist jedoch ein zusätzlicher Anbau in Betracht zu ziehen.“

Mechows Ortsvorsteher Falko Marhold sagt mit Blick auf die anstehende Planung: „Ein Experte soll da jetzt ran, um einzuschätzen, was genau sich realisieren lässt.“

Auch an die Jugend in Mechow wird gedacht

Die Vorstellungen der Dorfbewohner reichen schließlich schon sehr weit. So stellen sie sich im Erdgeschoss einen Raum für 50 bis 60 Personen vor samt einer Küche und einem Tresen, mit Garderobe und Sanitäranlagen.

Für die Dorfjugend von Mechow könnte es einen separaten Clubraum geben, dazu Abstellmöglichkeiten. Im Dachgeschoss wäre eine Gästewohnung denkbar. Der Gartenbereich könnte mit einer Terrasse samt Sitzgelegenheiten, Grünfläche und Feuerplatz versehen werden.

Von Matthias Anke