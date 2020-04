So half auch schon das neue Kyritzer Bürgertelefon einigen Leuten durch die Corona-Krise

Kyritz

Genau einen Monat nach Freischaltung des neuen Bürgertelefons in Kyritz lässt sich ein erstes positives Fazit ziehen. Demnach werde das Angebot gut angenommen, sagt Franziska Henning-Janou von der Stadtverwaltung. In der Regel erreichen die Anrufer sie oder ihre Kollegin Annemarie Zeh unter der 033971/85222.

Die Nummer ist dazu gedacht, alle Nachfragen aus der Stadt hinsichtlich der Corona-Krise zu klären, um damit nicht auch noch sämtliche anderen Verwaltungsbereiche zu beschäftigen.

Mediale Berichterstattung macht sich in Anzahl der Anrufer bemerkbar

Die Anzahl der Anrufer schwanke dabei je nach bundesweiter, aber auch lokaler Nachrichtenlage, wie Franziska Henning-Janou bemerkte: „Das ist deshalb von Tag zu ganz unterschiedlich.“ So gab es vor allem vor den Osterfeiertagen vermehrt Nachfragen. Etwa: „Darf ich jetzt meine Oma besuchen?“ Oder: „Ich habe in Kyritz ein Grundstück, darf ich dort hin?“ Damit waren es in diesen Tagen nicht nur Kyritzer, sondern vermehrt potenzielle Gäste von außerhalb, die sich erkundigten.

Gleichwohl gibt Franziska Henning-Janou zu Bedenken: „Wir wissen auch nicht mehr, als das, was man wissen kann, also was öffentlich bekannt gemacht wurde.“

Zentrale Nummer auch für das Einkaufshelfer-Netzwerk

Zudem melden sich über das Bürgertelefon bislang mehr jüngere als ältere Menschen und dabei viele, die ihre Hilfe anbieten. Denn das Bürgertelefon ist die Anlaufstelle auch für die stadtweite Einkaufshilfe. Genutzt werde diese allerdings noch recht wenig, was an den in der Region vergleichsweise noch überschaubaren echten Coronafällen liegen könnte. Andererseits müsse sich das Angebot womöglich einfach nur mehr herumsprechen. Die potenziellen Helfer stehen jedenfalls bereit – ehrenamtlich und kostenfrei.

Eine weitere wichtige Info, nach der sich kürzlich einige Bürger erkundigten, sei die Wiedereröffnung der Grünannahmestelle in Heinrichfelde gewesen. Das sei unbedingt zu kommunizieren. Denn es hätten gerade etliche Leute Zeit und Lust auf Gartenarbeit. Und der Grünschnitt solle ja nicht einfach irgendwo landen.

Das Telefon ist montags bis freitags 8 bis 12 Uhr besetzt, dazu dienstags 13 bis 18 Uhr und donnerstags 13 bis 16 Uhr.

Von Matthias Anke