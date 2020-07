Kyritz/Neustadt

Bundesweit und so auch im Brandenburger Polizei-Direktionsbereich Nord ist Cyberkriminalität aus den Statistiken nicht mehr wegzudenken. Und so, wie der Handel im Internet boomt, ist auch er davon betroffen.

„Ich kann jeden nur warnen, genau zu gucken, was er mit welchem Klick gerade tut“, sagt Thomas Klatt. Denn vor einigen Tagen erwischte es nun auch seine Firma kalt „Es war gerade Wochenende, und da wunderten wir uns eigentlich nur, weshalb plötzlich so viel gekauft wird“, erzählt er über seinen Vertrieb für Sanitärbedarf, Dämmstoffe, Kaminöfen und vieles mehr.

Gefälschten E-Mails als eine Gefahrenquelle

In Neustadt gibt es seit Jahren zwar den Lagerverkauf, der Großteil der Kunden aus allen Himmelsrichtungen aber bestellt über das Internet bei „ Klarewo“. Das Unternehmen mit Büro in Kyritz betreibt Shops auf den weltweit größten Plattformen wie Ebay und ist mit seinen Produkten auch bei Amazon beispielsweise vertreten. Entsprechend hoch ist der E-Mail-Verkehr: Zahlungsbestätigungen, Anfragen, Rückabwicklungen, Liefermails.

Doch nicht alle Mails stammen tatsächlich vom Absender, den man vermutet. „Das ist mittlerweile so täuschend echt, da kann man schon mal drauf reinfallen“, sagt Thomas Klatt. Anders kann er es sich nicht erklären, wie Internetbetrüger an die Zugangsdaten zum Ebay-Shop von Klarewo gelangten. „Wobei Passwörter zu knacken von Profis ja auch so kein Problem darstellt.“

Thomas Klatt von der auch im Internethandel aktiven Firma Klarewo. Der Lagerverkauf erfolgt nahe dem Neustädter Bahnhof. Spezialisiert hat sie sich auf den Vertrieb von sogenannten IBC-Tanks. Quelle: Matthias Anke

Die Betrüger veränderten nun im Klarewo-Shop bei Ebay alle Zahlungsmodalitäten. Die Preise und Versandkosten gestalteten sie derart lukrativ, dass Kunden bestellten und bestellten – und sich einige davon bei der jetzt nur noch übrig gebliebenen Zahlungsmethode „Überweisung“ auch nicht an Kontodaten aus Spanien störten.

Polizei warnt generell vor ausländischen Konten

„Es wurden einfach alle unsere Stammdaten geändert, und bis wir das bemerkten und mit Ebay den Stopp einleiteten, war es für einige schon zu spät“, berichtet Klatt. Was ihn, der einst durch seine Trockenbaufirma in der Region bekannt wurde, am meisten ärgert: „Viele unserer Kunden sind unglücklich und sauer. Einer weinte am Telefon sogar, da habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen, ich muss das der Zeitung erzählen.“

Schließlich helfe die Aufmerksamkeit jedes einzelnen – empfiehlt auch die Brandenburger Polizei. Ihrerseits heißt es: „Nutzen Sie sichere Bezahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel PayPal, und vermeiden Vorabüberweisungen auf insbesondere ausländische Konten! Reagieren Sie nicht auf vermeintliche Links in ­E-Mails von PayPal, Ebay und so weiter, welche in diesem Zusammenhang auf gefälschte Websites führen können!“

Die Anonymität des Internets mit ein Grund

Dörthe Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, sagt: „Betrugsfälle im Internet geschehen häufiger als noch vor ein paar Jahren, da heute so gut wie jeder im Netz einkauft oder verkauft.“ Dies sei auch der gewissen Anonymität des Internets geschuldet.

Allgemein erfasste Betrugsfälle gab es im Direktionsbereich im Jahr 2017 noch 2704. 2018 waren es plötzlich 3105. Dann sank die Zahl voriges Jahr mit 2714 Fällen wieder auf das frühere Niveau. Grund: „Ein im Jahr 2018 abgeschlossenes Komplexverfahren mit 322 Fällen, bei dem ein Täter zu einem bundesweit geführten Ermittlungsverfahren wegen Computerbetruges ermittelt werden konnte.“

Thema wird in den Medien präsenter

Die Aufklärungsquote liegt zwar bei 70 Prozent. Doch das trifft insgesamt bei Betrug zu und nicht allein hinsichtlich Cyberkriminalität. Hier Täter zu verfolgen und zu belangen, ist oftmals aussichtslos, wie erst vor wenigen Tagen eine Reportage eines großen Privatsenders im Fernsehen belegte.

Da berichtete ein Paar, wie es einen vermeintlichen, allerdings samt allen Daten sehr authentischen Anruf ihrer Bank erhielt. Angeblich werde gerade ihr Konto leergeräumt. Ein paar leichtsinnig herausgegebene Transaktionsnummern später wurde tatsächlich Geld abgebucht, ebenso auf ein ausländisches Konto. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden sahen sich handlungsunfähig: Sobald Geld ins Ausland transferiert wird, sei jegliche Nachsuche zu aufwendig, hieß es.

Kein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen?

Den Schaden habe nun wohl auch bei Klarewo der Kunde. Klatt: „Nach einem Wochenende, wenn der Buchungslauf bei den Banken startet, ist es oft zu spät, Geld zurückzuholen. Das ist von den Tätern zeitlich durchdacht.“

Die im Internethandel aktive Firma Klarewo betreibt ihr Büro in Kyritz. Der Lagerverkauf erfolgt nahe dem Neustädter Bahnhof. Quelle: Matthias Anke

Warum weder Bank noch Unternehmen haften? „Es kam kein gültiger Kaufvertrag zustande“, erklärt Klatt, der sich trotzdem auf Klagen einstelle. „Das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.“ Und nicht nur ihn. Zufällig wurde am selben Wochenende ein großer Elektronikhändler in Berlin „gehacked“, wie Klatt als dessen Kunde wiederum erfuhr. Auch hier handelte es sich um ein Konto in Spanien.

Schaden für Klarewo noch nicht vollends absehbar

Weshalb Kunden nicht vor einem ausländischen Konto zurückschrecken, erklärt Klatt sich so: Entweder bestellen sie erstmals im Internet und denken, es muss so sein, oder sie stehen unter Zeitdruck. „Es sind keine alten Leute, sondern mitunter sehr junge Kunden.“

Aktuell laufe das Geschäft bei Klarewo „wieder völlig normal“. Der ganze Aufwand nach dem Onlinebetrug werde trotzdem nachwirken. Der echte Schaden sei damit unterm Strich nicht erfassbar. „Das geht irgendwo in die Tausende. Und es bleibt ein komischer Beigeschmack, der ist mit Geld nicht aufzurechnen.“

Von Matthias Anke