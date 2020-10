So sehr verbessert sich ab jetzt das öffentliche Wlan-Netz in Kyritz

Kyritz

Es sind nur kleine, graue und recht unscheinbare Kästchen, und doch welche mit großer Wirkung. Sie hängen jetzt an einer Laterne des Kyritzer Parkplatzes „Wässering“ und am Bus- und Bahnhaltepunkt „Bürgerpark“. Und in beiden Fällen versorgen diese sogenannten Hotspots jeweils das Umfeld mit kostenlosem Wlan.

Entstanden sind diese Punkte über das Wlan-Hotspot-Programm des Landes Brandenburg, informiert jetzt die Stadtverwaltung: „Das Ministerium für Wirtschaft und Energie stellt dafür den Bürgern und seinen Urlaubs- und Ausflugsgästen rund 1200 Außen-Wlan-Hotspots an touristischen Zentren sowie kommunalen und landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung.“

Betrieb der Wlan Hotspots für fünf Jahre schon gesichert

Der Wässering-Parkplatz verfügt über Wohnmobil-Stellflächen. Der Bürgerpark ist neue Dreh- und Angelpunkt im Kyritzer öffentlichen Personennahverkehr.

„Die Landesregierung zahlt für die Installation, den Betrieb und die Wartung diese Wlan-Hotspots in den kommenden fünf Jahren etwa fünf Millionen Euro.“

Erste Standorte in Kyritz seit Mai 2018

Wie die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke weiterhin ausführte, verbessere sich das bestehende Angebot damit deutlich. „Aus Mitteln der Stadt Kyritz werden bereits seit Mai 2018 mit Unterstützung der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin öffentliche, kostenfreie Hotspots bereitgestellt“, sagte sie mit Blick auf diese Standorte am Marktplatz inklusive der südlichen Hamburger Straße, Stadtbibliothek, Rathaus und Kultur- und Tourismusbüro.

Und es folgen weitere „in den nächsten Wochen und Monaten“. Dabei gehe es neben der Stadt dann auch um die Ortsteile, wiederum größtenteils auch über das Landesprogramm finanziert werden. Herbei gelte es derzeit, so einige technische Voraussetzungen noch zu prüfen beziehungsweise zu schaffen.

Auch Lellichow, Drewen und Berlitt dürfen sich freuen

Geplant sind demnach folgende weitere Standorte in der Stadt: Seepromenade samt Strandbad und Wohnmobilstellplätze, Klosterviertel, Verkehrslandeplatz, Insel, „Spielband“ Straße der Jugend, Sportplatz Seestraße.

Von den Ortsteilen dürfen sich als erste freuen: Lellichow (Dorfhaus), Drewen (Spielplatz) und Berlitt (Schloss).

