So soll der große Befreiungsschlag in der Kyritzer Hortbetreuung gelingen

Kyritz

Die lang ersehnte Entlastung der Kyritzer Kindertagesstätten bei der Hortbetreuung rückt jetzt ein großes Stück näher: Um ein dafür vorgesehenes neues Hortzentrum für Grundschüler inmitten der Altstadt einzurichten, ist der entsprechende Bauantrag eingereicht worden. Schließlich geht es um die Umnutzung von Räumen, die bisher einer Bank dienten, hin zur Kinderbetreuung. Entsprechende Fragen des Brandschutzes und der Fluchtwege oder Umbauten zugunsten der Akustik gehen beispielsweise damit einher.

Über diesen aktuellen Stand informierte jetzt René Fröhlich vom Bereich Bau und Verwaltung bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin seine Gäste in dem Kyritzer Eckgebäude an der Hamburger Straße/Mittelstraße. Darunter Iris Leest, die Leiterin der Kyritzer DRK-Kita „Spatzennest“, der künftige Hortleiter Robert Voit und der Vorstandsvorsitzende des DRK Ostprignitz-Ruppin, Ronny Sattelmair.

Zu lange schon mit Kapazitätserhöhungen in Kyritz gearbeitet

Das DRK mietete diese Räume kürzlich an. Es sollen 67 Plätze entstehen, womit nicht allein das „Spatzennest“ entlastet wird, sondern alle kommunalen wie auch freien Kita-Träger in der Stadt, von denen Hortkinder betreut werden. Das betonte Veronika Lausch als die für den Bildungs- und Sozialbereich zuständige Amtsleiterin in der Kyritzer Stadtverwaltung. Sie nahm an dem Rundgang durch die vorgesehenen Räume ebenso teil wie Bürgermeisterin Nora Görke.

„Das hier versetzt uns in die Lage, sofort zu reagieren“, erklärte Nora Görke mit Blick auf die Kapazitätserhöhungen, mit denen in Kyritz schon seit 2010 und damit viel zu lange agiert wurde. Deshalb war längst auch über einen weiteren Neubau in der Stadt gesprochen worden, der an der Straße der Jugend/Ecke Rehfelder Weg geplant war, aber viel Zeit kosten würde.

Bürgermeisterin: Standort gut für Kyritzer Innenstadt

Veronika Lauch machte deutlich: „45 Kinder werden mittlerweile mehr betreut als die Fläche in der Stadt eigentlich hergibt. Für alle Kinder wie auch das Personal ist das eine Belastung. Mit diesem Hortzentrum können wir die Situation entschärfen.“ Und sie sagte: „Wir können damit nicht weitere fünf Jahre warten.“

Das Sparkassengebäude in der Hamburger Straße/Ecke Mittelstraße. Quelle: Matthias Anke

Schließlich hatte man sich im Vorfeld mehr als ein Dutzend Alternativen angesehen, die allesamt nicht in Frage gekommen waren. Indes „dieser Standort tut auch der Innenstadt gut“, ergänzte Nora Görke.

Zugleich Chance für eine gänzlich neue Kita in Kyritz

Dass die Bürgermeisterin das Betreuungsthema „zur Chefsache gemacht“ hat, habe das DRK laut Ronny Sattelmair sehr motiviert. Neben diesem neuen, bislang als „temporäres Angebot“ vorgesehenem Hortstandort sei die demografische Entwicklung beziehungsweise weitere Platznachfrage abzuwarten. Nora Görke bekräftigte jedenfalls schon: „Auch eine neue Kita hat hier die Chance, sich zu etablieren.“

Innerstädtische Lage in Kyritz bietet Vorteile

Der Ortstermin diente ebenso, sich mit den seit Bekanntwerden dieser Pläne aufgekommenen kritischen Fragen vor allem auch der Eltern zu beschäftigen. Ein Knackpunkt dabei ist das auf dem Grundstück fehlende Außengelände. Im Gespräch ist der für manchen etwas zu weit entfernte Rosenpark-Spielplatz.

Sattelmair: „So eine innerstädtische Lage mag erstmal seltsam wirken, sie hat aber auch enorme Vorteile.“ Die wusste auch Ronny Voit zu erläutern. Demnach bieten sich allein schon mit einer Kooperation mit der Sparkasse Vorteile hinsichtlich „digitaler und finanzieller Bildung“ oder inmitten der Stadt auch der „Umwelterziehung“ wie nirgendwo anders. Die kurzen Wege zu innerstädtischen Einrichtungen seien viel wert.

Viel Platz im Inneren und schon jetzt „superglückliche“ Mitarbeiter

Wenngleich das bisher fehlende Außengelände auffalle, so sei der Freiraum im Inneren ebenso kaum vergleichbar mit anderen Einrichtungen. Einer der großen Räume werde als „Bewegungsraum“ zur Verfügung stehen. Die Zusammenarbeit mit einem Yoga-Studio ist laut Voit avisiert und die Vereinsarbeit etwa mit Rot-Weiß längst eingespielt.

Voit: „Wir sind superglücklich.“ Für die Parkplatzsituation werde man „pragmatische Lösungen“ finden.

Sparkasse stellt nur drei Monate Umbauzeit in Aussicht

Iris Leest sagt: „Wir hoffen nur, dass alles ganz, ganz schnell geht.“ Ihre Kita könne wegen des quasi aus allen Nähten geplatzten Horts keine Kleinkinder mehr aufnehmen. Allein das „Spatzennest“ betreut 42 Grundschüler statt wie einst etwa 20 bis 30. „Und das war damals schon immer viel. “

René Fröhlich sicherte zu, dass die Umbauten sofort beginnen, sobald die Baugenehmigung erfolgt. Innerhalb von etwa drei Monaten sei dann alles zu schaffen.

Von Matthias Anke