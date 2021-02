Heinrichsfelde

Der Corona-Pandemie Gutes abgewinnen? Klingt unwahrscheinlich, dürfte für viele Einwohner vom Kyritzer Dorf Holzhausen über Zernitz und Neuendorf bis nach Neustadt aber zutreffen: Sie leben seit dem 11. Januar an einer Umleitungsstrecke. Weil die Bundesstraße 5 von Kyritz aus Richtung Berlin wegen des Baus eines Kreisverkehrs und der Sanierung des Abschnitts bis Heinrichsfelde gesperrt ist, wurde eine endlose Blechlawine befürchtet. Nun aber erscheint die Situation deutlich entspannter. Denn wegen der Corona-Pandemie sind grundsätzlich weniger Fahrzeuge unterwegs.

Dennoch rollt durch diese Orte wegen der Sperrung mehr Verkehr als sonst. „Beschwerden oder irgendwelche Probleme haben mich noch nicht erreicht“, sagt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher: „Uns war wichtig, eine Ampel vor dem Kindergarten zu bekommen, das war unsere Bedingung, und es klappte ja.“ Aktuell befinden sich dort 30 von 65 Kindern in der Notbetreuung.

Schäden an Betonsteinstraße zwischen Bantikow und Stolpe

Was ein paar Fahrzeuge mehr bewirken, bekommen dafür ganz andere zu spüren. Denn statt die offizielle Umleitung zu nutzen, finden Navis und erst recht Ortskundige den etwas kürzeren Weg über Bantikow und Wusterhausen. Zwar ist der Abschnitt zwischen Stolpe und Bantikow für Lkw gesperrt, laut Anwohnern wird er trotzdem rege von ihnen befahren und eben von mehr Autos als sonst. Und so verging seit dem 11. Januar noch kein ganzer Monat, schon sind zunehmend Schäden an dieser Betonsteinstraße sichtbar.

So sieht die Betonsteinstraße zwischen Stolpe und Bantikow an etlichen Stellen aus. Zudem sind die Seitenbereiche stellenweise zerfahren. Quelle: Matthias Anke

Der Abschnitt war auch zuvor nicht mehr in bestem Zustand. Bei Gegenverkehr muss in die ausgefahrenen Seitenbereiche ausgewichen werden. 2018 stürzte ein jugendlicher Kradfahrer über eine der Bodenwellen schwer. Jetzt aber sind manche Steine auch noch meterweise beiseite gerutscht.

Hoffnung auf höheren Kontrolldruck durch die Polizei

„Wir waren bereits mit der Stadt Kyritz im Gespräch, was wir da tun können“, sagt Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz, in dessen Verwaltung die aktuelle Situation bekannt ist. „Jetzt ist mit Kontrollen zu rechnen“, sagt er. Die Polizei sei dahingehend sensibilisiert worden. „Wir selbst können als Ordnungsbehörde den fließenden Verkehr ja nicht regeln.“

Höherer Kontrolldruck könne zumindest den Lkw-Verkehr vielleicht fernhalten. Für Lieferverkehre und die Landwirtschaft aber stehe der Weg weiterhin offen, der 2004 in Zusammenarbeit mit Kyritz entstand als eine Befestigung über das Programm „ländlicher Wegebau”.

Gefahrenstellen sollen „zeitnah“ ausgebessert werden

Was nach Ende der Bauarbeiten an der B 5 mit dem Weg geschieht, bleibe abzuwarten. Es werde laut Schulz wohl auf eine Wiederherrichtung hinauslaufen. „Wir haben im Haushalt ja immer Geld für Instandsetzungen berücksichtigt. Gefahrenstellen würden wir natürlich zeitnah ausbessern.“

Dass seitens des Landesbetriebs keine Hilfe kommen wird, sei dem Bürgermeister klar. „Der Landesbetrieb kann ja auch nichts dafür, wo die Leute langfahren.“

Jede Kommune müsse nun mal ihre Straßen selbst schützen, sagt ebenso Daniel Bloch, Sachgebietsleiter Bauüberwachung beim Landesbetrieb Straßenwesen.

Winterdienst rückt mittels Ampelschaltung aus

Dass auf der B-5-Baustelle aktuell weniger Arbeiter als sonst zu sehen sind, oft gar keine, sei dem Frost geschuldet. Eine augenfällige Veränderung aber sorgte in den vergangenen Tagen bereits für Nachfragen beim Landesbetrieb wie auch am MAZ-Lesertelefon: die Ampel jeweils Höhe Straßenmeisterei und Flugplatzeinfahrt.

„Die Ampel kann mittels Fernbedienung von der Straßenmeisterei bedient werden“, erklärt Bloch. Es handele sich dabei um den Zeitraum 3 bis 5 Uhr, um den Winterdienst sicherzustellen. Damit können die Leute jetzt in beide Richtungen ausrücken.

Heinrichsfelde – so nah und doch so fern

In Heinrichsfelde indes, einer überschaubaren Kyritzer Ortslage, wundern sich Einwohner: „Wenn die Straßenmeisterei durchkommt, hätten sie sich doch auch eine Lösung für uns einfallen lassen können“, sagt Petra Wandersee.

So aber seien die Heinrichsfelder jetzt von allen am meisten von der Baustelle gebeutelt. Nach Kyritz kommen sie per Auto weiterhin binnen weniger Minuten. Zurück nach Hause aber führt nur die offizielle Umleitung via Holzhausen und Zernitz, was einem Mehr von 20 Kilometern entspricht, oder eben der nur etwas kürzere Weg durch Bantikow über Wusterhausen.

Lange Rückstaus sollten vermieden werden

Als einst die Decke der B 5 erneuert wurde, habe das mit einer Wanderbaustelle funktioniert. „Nun ist die Ampel nur für die Straßenmeisterei möglich? Ein paar hundert Meter weiter, und auch wir kämen da durch.“

Doch Daniel Bloch winkt ab. „Wenn der Winterdienst durchfährt, ist das zu einer Zeit mit ohnehin geringem Verkehr.“ Für die Heinrichsfelder die Ampelschaltung bis zur Westfahlenallee zu erweitern, sei nicht praktikabel. „Das hätte zu viel zu langen Rückstaus geführt.“

Routenplaner bieten verbotenen Forstweg als Alternative an

Bemerkenswert: Routenplaner geben als eine Alternative aktuell einen Weg über die Kyritzer Siedlung Waldkolonie nach Heinrichsfelde an. Dabei handelt es sich beim letzten Teilstück um einen Forstweg. Die Durchfahrt ist verboten. „Den Weg würde ich meinem Auto ohnehin nicht antun“, sagt Petra Wandersee.

Auch den Kyritzer Weg, der westlich am Flugplatz vorbei die kürzeste Verbindung ist, befahre keiner freiwillig. Mehrfach wurde seine Herrichtung gefordert, zuletzt vor zwei Jahren. Der Lkw-Verkehr durch den Ort zur Recyclinganlage könnte damit endlich unterbunden werden, hieß es damals. Bis heute ist diese Sandpiste aber nur noch schlechter geworden.

Auch ein Sandweg führt neben der B 5 nach Heinrichsfelde. Doch nach Niederschlägen ist er fast unpassierbar. Nur Geländefahrzeuge kämen dann noch durch. Quelle: Matthias Anke

Und so reihen sich viele Heinrichsfelder ein in die Kolonne, die den offiziellen Weg wählt oder eben jenen via Bantikow, wo sie jeweils die größte Belastung erst noch erwarten – mit Ende des Lockdowns.

Von Matthias Anke