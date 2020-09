Wusterhausen - So wurde es doch noch was mit der Jugendweihe 2020 in Wusterhausen

Wegen „Corona“ erfolgten die Jugendweihe-Feierlichkeiten in der Wusterhausener Dosse-Halle statt im Mai erst jetzt. Die Kinder aus dem gesamten Altkreis Kyritz durften am Sonnabend allerdings deutlich weniger Familienmitglieder mitbringen als sonst.