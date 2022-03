Am Freitag wird im Saal von Bluhms Hotel die Dokumentation „Maidan“ aus dem Jahr 2014 gezeigt. Danach soll Fragen rund um den Krieg Putins gegen die Ukraine nachgegangen werden.

