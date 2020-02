Sonderausstellung über Schulerinnerungen in der Kyritzer Bibliothek

Kyritz

Wie es der Titel verrät, geht es bei der am Freitagvormittag in der Kyritzer Stadtbibliothek eröffneten Sonderausstellung um das Thema Schule. Hierfür wurde die Historie des Schul- und Bildungswesens in der Knatterstadt beleuchtet und allerlei alte Lernmaterialien und Fotos aufgestöbert. Etliche Objekte, die nun in der Ausstellung gezeigt werden, sind private Leihgaben. Zusammengetragen wurde all dies von der Museumskuratorin Susan Hoyer und der Arbeitsgemeinschaft „Museum Klosterviertel“, die rund ein Dutzend aktive Mitglieder hat.

Ausstellungsobjekte und Erinnerungen

Ausstellungsobjekte sind jedoch nur ein Teil des Ganzen. „Wir fragten die Kyritzer auch nach ihren Schulerinnerungen und schrieben diese auf“, berichtete Susan Hoyer bei der Eröffnung. Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke war ebenfalls zugegen und begrüßte alle Anwesenden.

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke (r.) schaute sich zusammen mit den Grundschülern die Ausstellung an. Quelle: André Reichel

Gekommen waren neben vielen Mitgliedern der AG Museum Klosterviertel auch die Leiterin des Wusterhausener Wegemuseums, Katharina Zimmermann, etliche interessierte Bürger und eine ganze Schulklasse aus der Goethe- Grundschule.

Die Drittklässler waren in Begleitung ihrer Klassenlehrerin Ricarda Gläske und des Sachunterrichtslehrers Mario Kalg vor Ort. „Wir behandeln gerade das Thema Schule früher und heute, das passt ganz gut, denke ich“, sagte Mario Kalg. Nach einem Rundgang durch den Ausstellungsraum, probierten sich die Schüler mit historischer Schrift.

Neuer Museumskoffer wurde präsentiert

Während der Ausstellungseröffnung präsentierte Susan Hoyer auch ihren neuen Museumskoffer. Darin enthalten sind allerlei Materialien und Gerätschaften zum Thema Entwicklung der Schrift und der Schreibgeräte. Die Museumskuratorin kann künftig von Schulen aller Art gebucht werden. „Dann komme ich in den Unterricht und arbeite mit den Schülern“, so Susan Hoyer.

Von der alten Schulbank waren die Kinder sehr fasziniert. Quelle: André Reichel

Die Ausstellung in der Bibliothek ist noch bis zum 17. April für jedermann geöffnet.

Von André Reichel