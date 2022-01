Sonnenuntergang am Gantikower See.

Gantikow

Nicht jeden Tag kann man die Sonne so schön untergehen sehen, wie unlängst hier am Gantikower See. Oftmals versperren Wolken die freie Sicht zum abendlichen Winterhimmel.

Sonne über Gantikow

Inzwischen wird es täglich länger hell und der Zeitpunkt des Sonnenunterganges rückt immer weiter nach hinten. Nun sind immerhin schon 23 Minuten Zuwachs seit der Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres, zu verzeichnen. Das war am 20. Dezember und bereits am 1. Februar geht die Sonne über Gantikow schon eine ganze Stunde später unter.

Am 4. März ist es abends sogar schon zwei Stunden länger hell. Wie oft man bis dahin die Sonne so schön untergehen sehen kann, ist ungewiss. Nur eines ist sicher: Der nächste Frühling kommt bestimmt.

Von André Reichel