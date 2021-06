Die Bundesstraße 5 im Bereich Kyritz wird ab dem 18. Juni auch wieder in Richtung Berlin befahrbar sein. Doch diese freie Fahrt ist nicht von Dauer. In Segeletz steht bald eine weitere Sperrung an. Und im nächsten Jahr ist zudem ein weiterer Abschnitt bei Heinrichsfelde in Arbeit – und die bisherige Umleitung erneut erforderlich.