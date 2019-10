Sprung ins kalte Wasser: Tischlermeister macht sich mit 48 selbstständig

Kyritz

Dass er noch mit Ende 40 den Schritt in die Selbstständigkeit wagen müsste, damit hatte Tischlermeister Frank Otto nicht gerechnet. 28 Jahre lang war er Mitarbeiter in der Tischlerei von Axel Putzas in Kyritz. Doch als der Chef vor zwei Jahren früh starb, war das Ende absehbar. „Wir haben noch fast ein Jahr lang die Aufträge abgearbeitet – und dann zugemacht.“

Das Handwerk begeistert den 48-Jährigen schon seit seiner frühesten Jugend. „Als Kind wollte ich eigentlich Zimmermann werden. Aber da gab’s damals kaum Lehrstellen. Sogar das mit dem Tischler war ein Problem.“ Doch Otto machte seinen Traum zur Realität.

Vielseitigkeit, die begeistert

„Der Beruf ist einer der vielseitigsten überhaupt“, schwärmt er noch immer. „Jedes Stück Holz ist anders.“ Außerdem arbeite so ein Tischler heutzutage ja auch mit Metall, Glas und Kunststoff. „Du hast mit Maschinen zu tun und bist viel unterwegs.“ Die Arbeit auf Baustellen habe ihn schon in alle Ecken des Landes geführt.

Das Ende der Kyritzer Firma Putzas stellte für Frank Otto einen tiefen Einschnitt dar. „Ich war elf Monate lang mehr oder minder arbeitslos.“ Als Mitarbeiter bei einem Fensterbauer gab er nach kurzer Zeit auf – der Job war ihm nicht abwechslungsreich genug. Eine Handverletzung sorgte für eine zusätzliche Auszeit.

Er habe eine ganze Weile gebraucht, um sich für den Schritt in die Selbstständigkeit zu entscheiden, erzählt Otto. „Eigentlich wollte ich das nicht. Aber wenn du das machen willst, was dir gefällt, geht es manchmal nicht anders.“

„In Kyritz kennt mich jeder“

Seit August geht Frank Otto wieder seinem Handwerk nach. Als echter Einzelkämpfer. Er möchte keine Firma führen, sondern mit den eigenen Händen arbeiten – und das möglichst vielfältig: an Möbeln und Innenausbauten, Fenstern und Türen. „Aber auch, wenn bei jemandem die Jalousie klemmt, hingehen und das reparieren.“ Wenn er alleine mal partout nicht zurecht kommt, werde sich schon eine Lösung finden.

Zu Frank Ottos ersten Aufträgen gehört die Ausstattung des winzigen Fachwerkhauses im Kyritzer Klosterviertel. Quelle: Alexander Beckmann

Um mangelnde Nachfrage macht sich der Kyritzer keine Sorgen. Zum einen ist da der aktuelle Bauboom. „Und in Kyritz kennen mich ja alle. Ich bin seit fast 30 Jahren im Geschäft.“ Sogar öffentliche Aufträge konnte er schon an Land ziehen. Seine Heimatstadt lässt gerade das winzige Fachwerkhäuschen an der Ecke Klosterstraße sanieren und zum Büroraum umgestalten. Otto soll Fenster und Türen liefern, eine kleine Teeküche und eine Regalwand einbauen. „Mehr passt da gar nicht rein.“

Es ist genau die Arbeit, die ihm Spaß macht. „Bei den Kleinsthäusern an der Stadtmauer waren wir ja damals auch schon mit dabei.“

Werkstattausbau läuft

Sowieso ist der Möbelbau die Königsdisziplin der Tischlerei. „Die Vorstellung der Leute ist immer, dass wir den ganzen Tag an der Hobelbank stehen. Und dann wundern sie sich, was wir alles bauen können.“ Möbel kämen nicht nur von Ikea, versichert Otto, obwohl die Spanplatte durchaus zur Materialpalette dazugehöre. Die individuelle Lösung sei das, was zählt. „Der Kunde hat ’ne Nische und wir Tischler bauen ihm da was rein.“

Aktuell baut Frank Otto vor allem in eigener Sache. Zwei große Torflügel entstehen. Seit Monaten gestaltet er eine einstige Landwirtschaftshalle in der Wittstocker Straße zur Werkstatt um. „Ich will noch dieses Jahr umziehen.“ Derzeit nutzt der Tischlermeister die Firmenräume seines ehemaligen Arbeitgebers im Stadtzentrum. Viel zu groß und auf die Dauer zu teuer.

Hilfe von Familie und Freunden

Überhaupt kostet so eine Selbstständigkeit zumindest in dieser Branche erst einmal eine Menge Geld. In der Tischlerei geht ohne Fräse, Abrichtmaschine, Dickenhobel, Formatsäge, Standbohrmaschine und eine Vielzahl an Handwerkzeug gar nichts.

Auf öffentliche Unterstützung habe er bei seiner Existenzgründung kaum setzen können, berichtet Frank Otto. Dazu sei er mit seinem Beruf und seiner Qualifikation einfach nicht schwer genug vermittelbar gewesen. „Als Tischlermeister kommt man überall unter.“

Also versucht er, all dies aus eigener Kraft zu stemmen. Dafür, die eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, ist Otto gern zu einigen Anstrengungen bereit. „Meine Familie und meine Freunde unterstützen mich.“ Vielleicht wirkt der Kyritzer deshalb so optimistisch. Wichtig ist aber vor allem dies: „Ich gehe mal davon aus, dass ich davon leben kann.“

Von Alexander Beckmann