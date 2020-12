Stadt Kyritz hält am verkaufsoffenen Adventssonntag fest

Kyritz

Beinahe wäre die für diesen zweiten Adventssonntag, 6. Dezember, geplante Öffnung von Geschäften in Kyritz abgesagt worden. Denn aus der kürzlich veröffentlichten neuen Corona-Eindämmungsverordnung des Landes ging hervor, dass die örtlichen Behörden keinerlei Ausnahmeöffnungen mehr genehmigen dürfen. In Kyritz war genau so etwas aber bereits geschehen.

„Wir hatten uns daraufhin an den Landkreis gewandt und erfahren, dass es unterschiedliche Auslegungen zu dieser Formulierung gibt“, erläuterte die Kyritzer ­Ordnungsamtsleiterin Veronika Lausch am Mittwochabend den Stadtverordneten. „Und es wird wohl vom Land so kurzfristig nun auch keine Stellungnahme mehr dazu geben. Also werden wir die Ladenöffnung am Sonntag zulassen. Wir werden den Genehmigungsbescheid nicht zurückziehen.“ Schließlich bleibe auch in so manch ­anderer Stadt alles wie gehabt.

Verunsicherung beim Kyritzer Gewerbeverein

Der entsprechende Antrag war von der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG) gestellt worden. Als Teil ihrer Aktion „Lichter an im Advent“ soll die Kyritzer am Sonntag von 14 bis 17 Uhr vor offenen Läden in der Stadt flanieren können. Damit hätten sie auch die Muße, gezielt die vielen märchenhaft geschmückten Schaufenster zu entdecken.

Dass es mit der Genehmigung eventuell nicht klappen könnte, war schon bis zu den Veranstaltern durchgedrungen. Unter den Gewerbetreibenden der Innenstadt sorgte das für Verunsicherung. „Aber in Wittstock war ja auch sowas angekündigt“, sagt Nicole Vogel vom AKG-Vorstand. „Deshalb haben wir nochmal nachgefragt. Was sollte dort anders sein als bei uns hier?“

Sogar Live-Musik steht auf dem Programm

„Wir können auch keinen Grund finden, weshalb das Risiko dadurch erhöht sein sollte“, sagte Veronika Lausch mit Blick auf mögliche Covid-19-Infektionen. Dieses Risiko sei schließlich kein ­anderes als an den Werktagen. „Wir haben als Ordnungsamt mehrere Kontrollen durchgeführt und konnten nicht feststellen, dass sich Geschäfte oder deren Kunden irgendwo nicht an die Regeln halten würden.“

Um der Kundschaft eine kleine Freude zu bereiten und zusätzliche adventliche Stimmung aufkommen zu lassen, wollen Karin und Dietmar Lemke am Sonntag ab 16 Uhr auf ihren Flügelhörnern spielen. Mit ihrem Fensterkonzert in der Hamburger Straße waren sie schon am vergangenen Sonntag zu hören. „Wir wollen das auch noch an den nächsten beiden Adventssonntagen machen“, kündigt Karin Lemke an.

Die beiden Musiker bitten bei der Gelegenheit auch um Spenden für die Sterntaler-Aktion, die bedürftige ­Menschen in der Region zu den Feiertagen unterstützen will.

Von Matthias Anke und Alexander Beckmann