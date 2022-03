Stadt Kyritz plant drei spezielle Erlebnismärkte neben den Wochenmärkten

Kyritz

Neben den regulären Wochenmärkten jeweils dienstags und freitags von 8 bis 14 Uhr startet Kyritz in diesem Jahr erstmals mit drei Themenmärkten am Sonnabend. Die Erlebnismärkte sollen eine ganz besonders reizvolle Gelegenheit bieten, inmitten der historischen Altstadt auf Entdeckungsreise zu gehen.

Das Konzept sieht eine bunte Mischung aus Handel, Handwerk, Kultur, Kunst und Geschichte vor und setzt den Fokus auf eine unterhaltsame Kombination aus Einkauf, Wissensvermittlung und Erlebnis. So können die Besucher nicht nur traditionelle und historische Handwerkskunst hautnah erleben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Bassewitzbrunnen wird auch zum Schauplatz für regionale Künstler und Musiker. Präsentieren werden sich zudem Händler mit ihren eigenen, aber auch mit überregionalen Produkten und Spezialitäten.

Live-Musik auf dem geplanten Erlebnismarkt in Kyritz

Die Aussteller auf dem Erlebnismarkt in Kyritz bieten allen Besucher ein breites Angebot an regionalen und saisonalen Produkten. Die Palette reicht von Fleisch, Wurst und Fisch über warme Getränke bis hin zum Honig vom Imker. Die gemütliche Stimmung lädt zum entspannten Bummeln durch die Stände ein. Bei Live-Musik können die Besucher ein paar schöne Stunden verbringen und frische Zutaten für ihre Küche erstehen.

Im Juli lautet das Motto in Kyritz „Hanse schmecken“

Am Sonnabend, 2. Juli, steht der Erlebnismarkt unter dem Motto „Hanse schmecken“. Am Sonnabend, 17. September, heißt es Sehen, Staunen, Kaufen unter dem Leitthema „Allens över Tüffeln“. Am Samstag, 2. Dezember, heißt es dann „Advent, Advent“. Marktzeiten sind jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Händler können sich für die Teilnahme an den Erlebnismärkten schriftlich bewerben. Ein entsprechendes Formular ist im Kultur- und Tourismusbüro erhältlich oder unter www.kyritz.de.

Welche Waren und Angebote gefragt sind Die Markt-und Verkaufsstände sollen zum Thema passende Waren anbieten, wie zum Beispiel: · Blumen, Pflanzen oder Früchte entsprechend der Gartenzeit, insbesondere Kräuterpflanzen und -produkte, Floristik entsprechend der Jahreszeit, floristische Accessoires; · Schönes für Haus, Balkon, Garten und Terrasse, Laternen, Lichter; · Kulinarische Spezialitäten; · Brotspezialitäten, Backwaren, Zutaten, Brotaufstriche süß oder pikant, Backzubehör, Erzeugnisse rund um das Brot; · Handwerksvorführungen, Mitmach-Angebote; · Kunsthandwerk.

Die kulturelle und künstlerische Programmgestaltung wird regionalen Kulturakteuren angeboten. Interessierte Musiker, Künstler und andere Akteure richten ihre Anfragen direkt an kultur@kyritz.de.

Von MAZonline