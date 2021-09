Stadtmeisterschaft im Skat: „Reizende Buben“ stellen den Stadtmeister – Gesamtsieg geht nach Pritzwalk

Kyritz

Dieter Schwierske aus Demerthin ist Kyritzer Stadtmeister im Skat. Der Senior ist Mitglied im Kyritzer Skatclub „Reizende Buben“. Deshalb kann er auch Stadtmeister werden. Der Club hatte das Turnier ausgerichtet. Mit dabei war auch Rüdiger Stein aus Pritzwalk. Er holte sich den Gesamtsieg der Stadtmeisterschaft. Das muss nicht zwingend ein Kyritzer oder ein Mitglied der „Reizenden Buben“ sein.

47 Mitspieler bei der Kyritzer Stadtmeisterschaft

47 Mitspieler hatten sich für das traditionelle Turnier angemeldet. Sie trafen sich im Saal von Bluhms Hotel am Markt in Kyritz. Zu den Spielern gehörten auch vier Frauen. Am stärksten vertreten war der Skatclub aus Brandenburg mit elf Mitspielern. Die Gastgeber boten zehn Skatfreunde auf. Weitere Spieler kamen aus Perleberg, Pritzwalk, Rathenow und Havelberg.

Punktspielbetrieb auf Bundes- und Landesebene wegen Corona abgesagt

Turnierleiter Ralf Messow war froh, dass die Stadtmeisterschaft stattfinden konnte. Denn für die nächsten Spiele sieht es mau aus. Der Punktspielbetrieb auf Bundes- und Landesebene ist ab sofort und bis zum Ende es Jahres eingestellt, war von ihm zu erfahren. In dieser Woche wäre der Start für die Punktspiele gewesen. Die Kyritzer Skatfreunde sind in der Ober- und Landesliga vertreten.

Die Entscheidung habe der deutsche Skatverband getroffen. Grund sei die bundeslandübergreifende Teilnehmerzahl und dass in jedem Land inzwischen andere Regeln wegen Corona gelten. „Ab Januar soll neu überlegt werden“, so Messow. Er bedauert die Entscheidung, besonders für die Spieler, die sich gefreut hatten, endlich mal wieder an einem Turnier teilnehmen zu können.

Zu den Skatspielenden gehörten auch vier Frauen. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Skatfreunde treffen sich zu Trainingsabenden

„Wir dürfen uns aber weiterhin zu Trainingsabenden treffen“, sagt er. Termine sind immer jeden 1. und 3. Freitag und am darauffolgenden Dienstag. Messow dankt der Stadtverwaltung Kyritz, die schon traditionell die Pokale für die beiden Gewinner spendiert. Er lobte auch die sehr gute Zusammenarbeit mit Bluhms Hotel und dem Kyritzer Ordnungsamt, dass den Skatspielern bei der Erstellung des Hygienekonzeptes geholfen hatte.

Der Skatclub „Reizende Buben“ feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Das Fest zum Vereinsjubiläum soll aber erst zu Weihnachten stattfinden.

Von Sandra Bels