Heinrichsfelde

In einem Bürogebäude in Heinrichsfelde ist am Dienstagmorgen ein Loch in einer Scheibe entdeckt worden. Ein Unbekannter schoss eine kleine Stahlkugel auf das doppelt verglaste Fenster. Dabei wurde die erste Scheibe durchdrungen, teilte die Polizei mit. Das Geschoss blieb im Zwischenraum der beiden Fenstergläser liegen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 400 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZonline