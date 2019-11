Ausschuss empfiehlt Kitaneubau in Kyritz West

Kyritz

Erweiterung oder Neubau? Zentrumsnah oder am Stadtrand? Die Schaffung neuer Betreuungsplätze für Kinder bleibt in Kyritz ein Thema der Lokalpolitik. Bei seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Sozialausschuss der Stadtverordneten mit einem Gutachten, das diverse Standorte auf ihre Eignung für zusätzliche Kita-Kapazitäten untersucht.

Rund 60 Plätze sollten es sein, lautete die Vorgabe der Stadt an die Berliner „Planergemeinschaft für Stadt und Raum“. Denn Ziel sei es nicht nur, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu erfüllen. „Uns ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich die Kapazitätserhöhungen in vielen Kitas abbauen“, erklärt Veronika Lausch als zuständige Amtsleiterin im Kyritzer Rathaus. Mit Sondergenehmigungen betreuen die Einrichtungen seit Jahren mehr Kinder, als vorgesehen.

16 Standorte standen zur Auswahl

Die Berliner Planer hatte alles in allem 16 potenzielle Standorte für den Neubau oder die Erweiterung einer Kita in Betracht gezogen. Elf davon wurden recht schnell von der Liste gestrichen. Viele der Grundstücke oder Häuser waren schlicht zu klein – wie in der Poststraße 12, in der ehemaligen Berufsschule in der Schulstraße, in der Maxim-Gorki-Straße 28, in der Weberstraße 72 und 83 oder in der ehemaligen Kaufhalle in der Friedensstraße 6.

Für die Betreuung von 60 Kindern veranschlagen die Fachleute eine Gebäudenutzfläche von rund 650 Quadratmetern. Hinzu kommt eine Freifläche mit etwa der gleichen Größe.

Von Baurecht bis Verkehrsanbindung

Bei anderen untersuchten Standorten wie dem Post-Gelände im Rehfelder Weg oder dem einstigen Schützenhaus in der Pritzwalker Straße bestehen klare Vorbehalte der Eigentümer. Und für das Waldgrundstück am ehemaligen Kinderheim in der Perleberger Straße oder das Ferienzentrum am Untersee schätzen die Planer den Aufwand als unverhältnismäßig ein.

Fünf Standorte kamen in die engere Wahl: das Scheunengrundstück auf dem KMG-Gelände, die DRK-Kita „Spatzennest“ in der Straße der Jugend, das ehemalige Schulgelände in der Ammerländer Straße, die Ecke Straße der Jugend/Rehfelder Weg und der frühere Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Sie alle bringen Vor- und Nachteile mit. Das betrifft die Eigentumsverhältnisse ebenso wie baurechtliche Belange, die Platzverhältnisse oder Fragen der Verkehrsanbindung und des Immissionsschutzes.

Straße der Jugend 1 oder Busbahnhof

Im Ergebnis benennt das Gutachten zwei Favoriten. Auf der Freifläche an der Ecke Straße der Jugend/Rehfelder Weg stand bis vor Jahren ein Wohnblock. Das Gelände ist Eigentum der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, bietet mit fast 4000 Quadratmetern Platz genug und ist gut erreichbar. Baurechtlich bestehen keine hohen Hürden. Zudem könnte ein Neubau dort die benachbarte Kita „Spatzennest“ entlasten – nicht zuletzt, weil dort in absehbarer Zeit Sanierungsarbeiten anstehen.

Als ebenso geeignet bewerten die Fachleute den alten Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Die knapp 3400 Quadratmeter befinden sich in städtischem Eigentum und liegen derzeit praktisch brach. Angesichts der zentralen Lage regen die Planer an, die Kombination eines Kitaneubaus mit Wohnungen oder Dienstleistungseinrichtungen zu prüfen.

Allererster Schritt zum Neubau

„Der Bildungsaussschuss hat die Freifläche an der Ecke Straße der Jugend/Rehfelder Weg empfohlen“, berichtet Amtsleiterin Veronika Lausch. Mit ausschlaggebend dafür war die Hoffnung, dass sich der ehemalige Busbahnhof auch noch anders sinnvoll nutzen lässt.

Entscheiden müssen die Stadtverordneten. Sie tagen am 27. November wieder. So oder so stellt die Standortfrage nur einen allerersten Schritt dar. Was gebaut wird und wie, ob mit der Stadt als Bauherrin oder über einen Investor, bleibt zu entscheiden. „Im Moment ist da noch alles offen“, sagt Veronika Lausch. Bis 2023 oder 2024 will Kyritz in Sachen Kitaplätze aber zu einer deutlichen Entspannung kommen.

Von Alexander Beckmann