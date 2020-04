Coronavirus: Statt Blumen und Umarmungen bekommen Jubilare im Raum Kyritz Mundschutz geschenkt

Zernitz/Sieversdorf

Es gibt sie mit Blumenmuster oder bunt gestreift, schlicht einfarbig oder gar mit Fußballmotiven darauf. Die Mundschutzmasken, die unter anderen ein Näherinnenteam rund um die Zernitzerin Katrin Ribbe seit mehreren Tagen nun schon am laufenden Band herstellt, taugen mittlerweile schon als Geschenke.

„Eine Maske mit Glückwunschkarte im Briefumschlag bekommen bei mir derzeit alle Jubilare“, erklärt die Zernitz-Lohmer Bürgermeisterin Sigrid Schumacher. Ihr hatte es Leid getan, wegen der Gefahr der Übertragung des Coronavirus schon seit März Blumen persönlich nicht mehr überreichen zu dürfen. Oft gab es eine Umarmung dazu. Aber jetzt?

Anzeige

Für Geburtstagsjubilare und zu Goldenen und Diamantenen Hochzeiten

Es geht in der Region bei den Gratulationen, welche traditionell die Bürgermeister vornehmen, immer um ältere Menschen. Es sind die 70-Jährigen, 75-Jährigen und so weiter, dazu Paare, die Goldene oder gar Diamantene Hochzeiten feiern.

Einige der vom Team um Katrin Ribbe gefertigten Exemplare. Quelle: privat

„Viele Leute hörten von den Masken, die aktuell überall genäht werden, und auch vom Team um Katrin Ribbe. Sie fragten mich nach ihr, nach einem Kontakt“, erzählt Sigrid Schumacher. Sie habe dann von dieser wiederum erfahren, dass sich bereits andere bei ihr nach Masken erkundigten für die älteren Leute im Dorf, so etwa aus Bork-Lellichow. Das habe Sigrid Schuhmacher mobilisiert.

Neuer Ansturm, sobald eine Maskenpflicht kommt

Neben ihr will auch der Sieversdorf-Hohenofener Bürgermeister Thilo Christ seinen Jubilaren solche hochwertigen und auch nicht mehr ganz so günstigen Masken schenken. Einen kleinen Vorrat haben beide bereits bestellt und geliefert bekommen. Denn sollten die bundesweit geltenden Einschränkungen bald gelockert werden, könnte dies mit diversen Maskenpflichten einhergehen – was bei Katrin Ribbe erneut zu Lieferengpässen führen dürfte.

Bürgermeister Thilo Christ und Sigrid Schumacher. Quelle: privat

Durch das Internet hatten längst auch Leute von der Aktion der Zernitzerin erfahren, die einst selbst aus der Region kamen. So gab es etliche Bestellungen auch schon von therapeutischen Einrichtungen und Altenheimen aus dem Bundesgebiet von Hamburg bis in den Schwarzwald, von Greifswald bis zum Bodensee.

Sammelstellen für Stoffe und Gummis rund um Kyritz

Aktuell koordiniert Katrin Ribbe zehn Näherinnen. „Wir brauchen weiterhin Stoffe, vor allem aber Gummibänder“, sagt sie: „Schlüppergummi ist wie Goldstaub.“ Via Internet sei längst nichts mehr davon zu bekommen. Um Material zu sammeln, fand die Zernitzerin Partner, quasi Anlaufstellen in Kyritz mit Kerim Alkim, in Wusterhausen mit René Ide und in Neustadt mit der Drogerie an der Tankstelle.

Wenn „dieser Spuk“ irgendwann vorbei ist, sollen die Gratulationen zumindest in Zernitz nachgeholt werden, sagt Sigrid Schumacher: „Ich möchte dann alle zu einem großen Geburtstagstreffen bei Kaffee und Kuchen in unser neues Gemeindezentrum einladen.“

Viele ältere Menschen suchen nach Gesprächspartnern

Endlich mal wieder in größerer Runde zu reden, diesen Wunsch haben wohl viele. „Manche haben bei mir auch schon angerufen, weil sie einfach nur jemanden sprechen wollten“, erzählt die Bürgermeisterin, die zugleich die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats ist.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Eine weitere Idee könnte dieser Tage nun folgen: eine kreisweite Telefon-Runde für Senioren beziehungsweise ein Kontakttelefon.

In Kyritz gibt es neben dem Bürgertelefon bereits das „Telefon gegen die Einsamkeit“. Es ist die 033971/18 04 38 des Nachbarschaftsprojekts „Diakomma“.

Von Matthias Anke