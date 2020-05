Bunt bemalte Kiesel oder größere Exemplare als Teil eines Spiels in einem Ort zu verteilen, ist kein Phänomen von „Corona-Langeweile“. Diese Aktionen gibt es bundesweit schon länger – und jetzt auch in Kyritz.

Steine bunt zu bemalen und in der Stadt zu verstecken, dieser Trend kam jetzt auch in Kyritz an. Zudem soll eine ganze Steinkette dort entstehen. Der Anfang ist gemacht. Quelle: Matthias Anke