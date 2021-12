Kyritz

Auf so ein tolles Ergebnis war kaum zu hoffen: Die 26. Sterntaler-Hilfsaktion von MAZ Kyritz und Volkssolidarität Prignitz-Ruppin brachte es auf ein vorläufiges Endergebnis von 13.361,68 Euro.

Das war am Donnerstagmittag der Spendenstand, nachdem auch die Barspenden ausgezählt waren. Sie fielen diesmal mit 274,20 Euro deutlich geringer aus als in den Vorjahren. Wegen der Corona-Beschränkungen ließen sich nur an wenigen Stellen Sterntaler-Sammelschweine sowohl zugänglich als auch sicher platzieren.

Aber jeder Cent, jeder Euro zählt. Und davon gab es zum Ausgleich auf dem Sterntaler-Konto wirklich reichlich. Die jüngsten Beiträge leisteten dort unter anderem Siegfried Feul, Peter Linke, Winfried Hanitzsch, Ruth Granowski, Mathias und Christina Neumann, Gerald Rudolf, Joachim Grummt, Bernd Kopietz sowie weitere Unterstützer, die ungenannt bleiben möchten. Auch die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin legte noch einmal 500 Euro nach. Für jeden Beitrag, ob klein oder groß, ein ganz herzliches Dankeschön.

„Sterntaler“ wird in Kyritz weiter helfen

Auch wenn die Spendenaktion mit ihrem überwältigenden Ergebnis für dieses Jahr abgeschlossen ist, bleibt für „Sterntaler“ noch jede Menge zu tun. Bislang ließen sich die Spenden erst zum Teil in konkrete Hilfe für Bedürftige aus der Region Kyritz umsetzen.

Die Lebensmittelausgabe der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Kyritz versorgt Tag für Tag Bedürftige. Quelle: Alexander Beckmann

Für rund 6000 Euro konnte die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB noch vor Weihnachten Lebensmittel ordern. Palettenweise Mehl, Zucker, Teigwaren, Konserven, Wurst, Käse, aber auch etwas Kuchen, Schokolade, Kaffee und Sekt erweiterten das Angebot der GAB-Lebensmittelausgabe für Bedürftige in Kyritz während der vergangenen zwei Wochen erheblich. „Die erste Lieferung ist komplett verteilt. Bei der zweiten wird es nicht mehr lange dauern“, berichtet die Kyritzer Niederlassungsleiterin der GAB Nicole Dorau. Die Lebensmittelausgabe ist auch in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag zwischen 11 und 12.30 Uhr geöffnet.

In jedem Fall steht fest, dass „Sterntaler“ noch weitere Lebensmittel einkaufen wird. Sie sind schließlich nicht nur vor den Feiertagen, sondern auch noch danach höchst willkommen.

Kyritzer Lebensmittelausgabe in Gefahr

Zudem tut sich bei der GAB mit dem Sitz am Kyritzer Bahnhof noch eine weitere Baustelle auf – im wahrsten Sinn des Wortes. Anfang der Woche war dort das Gesundheitsamt des Landkreises zu Besuch. Das Urteil der Kontrolleure zu den Zuständen bei der Lebensmittelausgabe fiel durchwachsen aus. Nicole Dorau ist nicht wirklich überrascht: „Das Gebäude an sich ist ja in einem schlechten Zustand.“

Seit Jahren bemüht sich die GAB um eine Alternative zu den angemieteten Räumen am Bahnhof. Bisher blieb das ohne Erfolg.

Um die aktuellen Beanstandungen zu beheben, müssten nun Fliesen ersetzt und Lampen ausgetauscht werden. Auch vernünftige Regale, um Kisten mit Lebensmitteln geordnet abstellen zu können, stehen auf der Aufgabenliste. „Das wäre wichtig, damit die Lebensmittelausgabe erhalten werden kann“, sagt Nicole Dorau. Sie weiß aber auch, dass die finanziellen Möglichkeiten der GAB sehr überschaubar sind.

„Sterntaler“ setzt jeden einzelnen Euro ein

„Sterntaler“ wird versuchen, auch hierbei Unterstützung zu leisten. Details werden sich aber wohl erst nach den Feiertagen klären lassen.

Gleiches gilt für die ins Auge gefasste Anschaffung zweier Nähmaschinen. Sie sollen die Arbeit in den von der GAB in Kyritz betriebenen Werkstätten voranbringen. Die Beschaffung nimmt allerdings etwas Zeit in Anspruch.

Die MAZ wird über die weiteren Fortschritte informieren. Ziel bleibt es in jedem Fall, jeden einzelnen Spenden-Euro in möglichst praxisnahe Hilfe für Bedürftige in der Region zu investieren.

Von Alexander Beckmann