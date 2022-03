Kyritz

Die Lebensmittelausgabe für Bedürftige am Bahnhof in ­Kyritz hat eine weitere große Lieferung erhalten. Möglich wurde der erneute Einkauf im Wert von 3600 Euro dank der Spenden von MAZ-Lesern bei der Hilfsaktion „Sterntaler“ vom vergangenen Dezember.

Mitarbeiter der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB, die unter anderem die Lebensmittelausgabe betreibt, holten die Waren jetzt ab. Mit dabei waren Hunderte Packungen Wurst und Käse, dazu Teigwaren, Eintopfkonserven, allein Marmelade im Wert von 250 Euro, einige österliche Süßigkeiten und Kaffee für 480 Euro. Der Betreiber des Kyritzer Rewe-Marktes Paul Haese legte noch weiteren Kaffee im Wert von rund 160 Euro als Spende obendrauf. Dankeschön.

Auch in Kyritz erhöhte Nachfrage nach Lebensmittelspenden

Die Lieferung wird in den nächsten Tagen und Wochen die Versorgungslage in der Lebensmittelausgabe etwas verbessern. Dort ist die Nachfrage nach den Spenden so hoch wie selten zuvor. „Wenn Ukraine-Flüchtlinge Bedarf haben, können sie natürlich auch zu uns kommen“, erklärt die Leiterin der GAB-Niederlassung Nicole Dorau.

Die GAB bemühe sich derzeit zudem, mit Ausstattung aus ihrem Möbellager die Unterbringung von Flüchtlingen zu unterstützen. „Bloß mit Küchen oder Waschmaschinen können auch wir nicht weiterhelfen.“

Sterntaler-Aktion unterstützt Obdachlosenquartier

Für die jüngste Hilfsaktion „Sterntaler“ von MAZ und Volkssolidarität wurden über 13.000 Euro gespendet. Gut 10.000 Euro davon kamen bislang der Kyritzer Lebensmittelausgabe für Bedürftige zugute. Der überwiegende Teil des Geldes wurde für den Einkauf von Lebensmitteln verwendet. Etwa 600 Euro dienten der Renovierung und Ausstattung der Lebensmittelausgabe.

Auch die restlichen rund 3000 Sterntaler-Euro sollen Bedürftigen in der Region helfen. Es ist geplant, erneut das zentrale Obdachlosenquartier in Groß Pankow zu unterstützen.

Von Alexander Beckmann