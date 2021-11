Kyritz

Wenn Nicole Dorau den Kühlschrank im Lager der Kyritzer Lebensmittelausgabe „Tischlein deck dich“ öffnet, gähnt ihr Leere entgegen. „Wir haben keine Lebensmittel“, sagt die Niederlassungsleiterin der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB Protzen, die die Einrichtung am Kyritzer Bahnhof betreibt. „Wir können oft nicht mal zehn Leute versorgen.“

Dabei ist die Nachfrage nach den Spenden des Handels unter den bedürftigen Bewohnern der Region groß. Zu normalen Zeiten kommen 100 bis 120 pro Woche aus dem ganzen Altkreis Kyritz, um sich bei der GAB Brot, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse oder auch mal Wurst zu holen – Dinge, die wegen ihrer begrenzten Haltbarkeit im Supermarkt aussortiert wurden.

Lebensmittelspenden für Kyritzer Rentner

„Uns ist sehr stark aufgefallen, dass immer mehr Rentner kommen“, sagt Nicole Dorau. „Das sind jetzt fast 80 Prozent unserer Kunden.“ Bei einer Erwerbsminderung oder der Mindestrente reiche das Geld eben oft kaum. „Die Leute müssen irgendwie ihren Bedarf an Lebensmitteln und Bekleidung decken.“ Die GAB bemüht sich seit fast 30 Jahren, sie dabei zu unterstützen. Neben Lebensmittelausgaben betreibt sie in Kyritz, Neuruppin und Wittstock auch Gebrauchtartikelbörsen für Bekleidung, Haushaltswaren und Möbel.

Doch besonders bei den Lebensmitteln sieht es aktuell schlecht aus. „Die Versorgung ist schwieriger geworden“, berichtet Nicole Dorau. „Der Handel hat weniger abzugeben.“ Über die Gründe kann sie nur spekulieren: Lieferengpässe wegen Corona? Erhöhte Kundennachfrage? „Wir bekommen viele Blumen. Aber die kann man nicht essen.“ Was fehlt, seien vor allem haltbare Lebensmittel wie Konserven oder auch Mehl, Zucker, Teigwaren. Frisches Obst und Gemüse wären auch toll.

Bis Weihnachten ist jeder Beitrag willkommen

Genau dabei will die vorweihnachtliche Spendenaktion „Sterntaler“ von MAZ und Volkssolidarität die GAB in diesem Jahr unterstützen. Zum 26. Mal sind die Leser der MAZ aufgerufen, mit ihrer Spende Bedürftigen aus der Region vorm Fest etwas Gutes zu tun. Auf dem Konto mit der IBAN DE89 1605 0202 1522 0049 00 bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ist bis Weihnachten jeder Beitrag willkommen. Wer eine Spendenquittung braucht oder nicht möchte, dass die MAZ ihm für seine Hilfe öffentlich dankt, sollte das auf der Überweisung vermerken. Ansonsten gilt der Dank natürlich ganz generell jedem Unterstützer.

Bargeld-Spenden wie in den Vorjahren werden diesmal etwas schwieriger. Sonst standen dafür in den regionalen Filialen der Sparkasse immer die Sterntaler-Schweine bereit. Zwar unterstützt die Sparkasse „Sterntaler“ weiterhin, doch ihre Möglichkeiten dazu sind begrenzt: Wegen Corona bleiben die Kundenbereiche der Filialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen ab kommender Woche geschlossen. Damit fehlt auch der Stellplatz für die Sterntaler-Schweine. Zumindest für Kyritz könnte sich aber noch eine Lösung finden.

Jeder Euro wird umgehend eingesetzt

Eine weitere Gelegenheit für Bar-Spenden wird es in der Corona-Teststelle der Volkssolidarität in der Perleberger Straße 39a in Kyritz geben. Auch kleine Beträge sind höchst willkommen. Große natürlich ebenfalls. Wie immer wird bei „Sterntaler“ jeder Cent in Hilfe für Bedürftige umgesetzt.

Das soll möglichst schnell geschehen. Sobald das Spendenaufkommen es zulässt, werden die ersten Warenlieferungen für die Lebensmittelausgabe der GAB geordert. Nur bei den Bar-Spenden erfolgt die Auszählung – das „Schlachten“ der Sparschweine – wie in jedem Jahr erst kurz vorm Fest zum Abschluss der Aktion.

Von Alexander Beckmann