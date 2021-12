Kyritz

Die seit einer Woche laufende 26. Sterntaler-Hilfsaktion von MAZ und Volkssolidarität in Kyritz legt einen wahren Blitzstart hin. Wies der Kontostand zu Beginn der Aktion noch 10,39 Euro aus dem vergangenen Jahr auf, so sind es aktuell bereits 5597,48 Euro.

Maßgeblichen Anteil daran haben Großspender wie der Agrar- und Forstbetrieb Fischer aus Lellichow mit 2000 Euro, das Neustädter Landschaftsbauunternehmen Lehmann & Partner mit 1250 Euro sowie Anna Funke und Willem Schoeber aus Barsikow mit 1000 Euro. Ebenso willkommen waren die Überweisungen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Kyritz sowie der Kirchengemeinde Kolrep, die bei ihren Martinsfesten sammelten, oder die Spenden von Wolfgang Hörmann und Frauke Borchardt, Sabine Settgast, Jutta Krause, Isabell Jennrich, Stefanie Wernitz, Brigitta Krüger, Alrun Jappe, Wolfgang und Freya Sommermeier, Jürgen Busch sowie weiterer anonymer Unterstützer.

Hilfe für Bedürftige in Kyritz kann beginnen

Das Geld soll nun so schnell wie möglich in Hilfe für Bedürftige umgesetzt werden. Konkret geht es dabei auch in diesem Jahr um die Lebensmittelausgabe, die die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB in Kyritz betreibt. Dort können sich Haushalte ohne ausreichendes Einkommen versorgen. Doch das Angebot ist notorisch knapp. Mit dem Sterntaler-Geld wird die GAB in der kommenden Woche einen ersten Großeinkauf starten. Auf der Liste stehen vor allem haltbare Lebensmittel, die sonst eher selten als Spende zu haben sind: Mehl, Reis, Zucker, Teigwaren, Konserven. Hinzu kommen einige festliche Leckereien. Die Verteilung wird voraussichtlich am Montag, dem 13. Dezember, beginnen.

Die Spendenaktion „Sterntaler“ läuft bis Weihnachten weiter. Für Überweisungen steht das Spendenkonto DE89 1605 0202 1522 0049 00 bereit. Barspenden sind derzeit bei der Sparkasse in Kyritz und beim Corona-Testzentrum der Volkssolidarität in der Perleberger Straße in Kyritz möglich.

Von Alexander Beckmann