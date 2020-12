Kyritz

Die 25. Hilfsaktion „ Sterntaler“ geht in die finale Phase. Am nächsten Montag sollen bei der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB am Kyritzer Bahnhof die ersten Spendentüten an Bedürftige verteilt werden – gefüllt mit einigen Leckereien und vor allem mit Gutscheinen für den Einkauf bei Kyritzer Gewerbetreibenden.

Momentan sind die Möglichkeiten dazu zwar wegen des Corona-Lockdowns begrenzt, doch die Gutscheine behalten ihre Gültigkeit.

Anzeige

Weitere Einzahlungen aufs Spendenkonto

Das Spendenkonto verzeichnet derweil weitere Einzahlungen. Hilfe kommt unter anderem von Klaus-Jürgen und Dietlind Hain, von Familie Jennrich und Familie Lutz sowie von Franz J. Conraths. Aktuell liegt das Spendenaufkommen knapp über 5200 Euro.

Auf dem Konto des Diakonischen Werkes OPR mit der IBAN DE66 1605 0202 1001 0086 14 sind weitere Spenden jederzeit willkommen (Verwendungszweck „ Sterntaler Kyritz“). Damit ließen sich mehr Tüten füllen.

Die letzten Tage der Sterntaler-Schweine

Nur noch in dieser Woche stehen zudem in den Sparkassen-Filialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen die Sterntaler-Sammelschweine für Barspenden bereit. Ihr Inhalt soll am Montag ausgezählt werden.

Von Alexander Beckmann