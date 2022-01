Kyritz

Offiziell war die 26. Sterntaler-Spendenaktion der MAZ und der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin zu Weihnachten beendet. Doch die Hilfe geht weiter. Denn die immense Spendensumme von über 13.000 Euro lässt sich nun einmal nicht innerhalb weniger Tage in konkrete Unterstützung umsetzen.

Das Hauptaugenmerk von „Sterntaler“ liegt dabei weiterhin auf der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB, die in Kyritz unter anderem eine Lebensmittelausgabe für bedürftige Haushalte der Region betreibt. Aktuell wird sie vor allem von vielen älteren Menschen besucht, die darauf hoffen, dort Hilfe zu erhalten.

Lebensmittelausgabe in Kyritz muss investieren

Bisher konnten seit Anfang Dezember dank der Sterntaler-Spenden Lebensmittel im Wert von 5880 Euro beschafft werden. Sie ergänzen das Angebot der Lebensmittelausgabe. Doch die hat derzeit noch ganz andere Aufgaben zu bewältigen.

Eine Hygieneinspektion bestätigte kürzlich dringenden Investitionsbedarf in den Räumen am Kyritzer Bahnhof. „Wir müssen die Lebensmittelausgabe renovieren“, erklärt die Leiterin der GAB-Niederlassung Nicole Dorau. Sonst sei der Fortbestand in Gefahr.

Kyritzer Arztpraxis spendiert Nähmaschinen

In einem ersten Schritt unterstützt „Sterntaler“ das jetzt mit der Finanzierung von Material. Für gut 430 Euro konnten in dieser Woche unter anderem vier Eimer Wandfarbe, zwei Feuchtraumleuchten und acht Lagerregale geordert werden. Weiteres wird wohl folgen, weil auch Fliesen zu befestigen oder zu ersetzen sind. „Wir wollen sehen, dass wir das in Eigenleistung schaffen“, sagt Nicole Dorau. Material werde aber in jedem Fall gebraucht.

Aber die Aussichten stehen gut. Die GAB hatte auch auf die Anschaffung von zwei neuen Nähmaschinen für ihre Werkstatt in Kyritz gehofft. Im Zuge von „Sterntaler“ erklärte sich nun die Kyritzer Arztpraxis Kannenberg bereit, die Finanzierung zu übernehmen. Danke.

„Sterntaler“ kauft weiter Lebensmittel

Zudem gingen zum Jahresende weitere Geldspenden auf dem Sterntalerkonto ein. Dafür sei unter anderem Thomas Fleischer sowie Klaus-Peter und Isolde Fitzner gedankt. Der abschließende Spendenstand beläuft sich damit auf 13.361,68 Euro, die ausnahmslos sinnvoll einsetzt werden sollen. „Für den Rest des Geldes würden wir gern noch mehr Lebensmittel kaufen“, nennt Nicole Dorau ein Beispiel.

Von Alexander Beckmann