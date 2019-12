Kyritz

Mal eben für 3000 Euro im Supermarkt einkaufen gehen – mit einem einzelnen Einkaufswagen ist es da nicht getan. Die Mitarbeiter der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Kyritz hatten am Montag ganz schön zu tun, mehrere Paletten zu verladen und zur Gebrauchtartikelbörse in der Straße Am Bahnhof zu schaffen.

Äpfel, Zitrusfrüchte, Kaffee, Tee, Wurst, Konserven, Süßwaren, Kekse, Milch, Mehl, Zucker, Waschpulver und zur Feier des Jahres sogar Sekt sollen möglichst festliche Pakete füllen – für all diejenigen, die es wirklich gebrauchen können.

Fast 4400 Euro auf dem Spendenkonto

Möglich machen das die Spender der 24. Aktion „ Sterntaler“. Seit dem 23. November sammelt die Gemeinschaftsaktion von MAZ, Volkssolidarität und Sparkasse Geld, um bedürftige Menschen in der Region zu unterstützen. 4393,50 Euro stehen bis jetzt zu Buche.

Die GAB ist dabei ein wichtiger Partner. Schließlich soll die Hilfe die Richtigen erreichen. Mit ihrer Gebrauchtartikelbörse und der Lebensmittelausgabe „Tischlein deck dich“ trägt die GAB seit Jahren zur Versorgung Hunderter bedürftiger Menschen in der Region bei. Normalerweise läuft das auf das Allernötigste hinaus.

Etwas Glanz zu den Feiertagen

„ Sterntaler“ will dafür sorgen, dass zur Weihnachtszeit über die Spenden von Bürgern und Einzelhändlern hinaus der Tisch bei der GAB einmal wirklich reich gedeckt ist. Deshalb wird ein Großteil des Sterntaler-Geldes in Lebensmittel investiert. Das Ziel sind festliche Pakete für die Besucher der GAB.

„Um die 800 Kunden kommen regelmäßig zu uns“, berichtet Niederlassungsleiterin Nicole Dorau. Alte Menschen stellen inzwischen die Mehrzahl. Die Rente reicht oft nicht zum Leben. Wer bei der GAB Hilfe bekommen will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen und kann dann einmal pro Woche auf Lebensmittel hoffen. Allerdings reicht das tägliche Spendenaufkommen normalerweise nur für etwa 20 Haushalte. Oft bilden sich lange Schlangen.

Aktion noch bis 23. Dezember

Die Sterntaler-Pakete werden vielleicht nicht für Überfluss sorgen, aber doch ein klein wenig Glanz zu den Feiertagen bringen. Die am Montag eingekauften Lebensmittel werden nun noch verpackt. Ab Mittwoch soll die Ausgabe der ersten 64 Pakete beginnen.

Wie viele letztlich zusammenkommen, hängt von der Sterntaler-Spendensumme ab. Jüngst dazu beigetragen haben Ulrike Lutz, Dorothea und Alexander Bothe und mit gleich 1000 Euro Fabian Lehmann von der Firma Lehmann & Partner Gala-, Tief- und Kulturbau. Dankeschön.

Noch bis 23. Dezember wird weiter gesammelt – direkt auf das Sterntaler-Konto bei der Sparkasse (siehe unten) oder mit den Sterntaler-Schweinen, die in den Sparkassenfilialen in Kyritz, Neustadt und Wusterhausen bereitstehen.

Sterntaler-Spendenkonto: DE89 1605 0202 1522 0049 00

Von Alexander Beckmann