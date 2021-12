Kyritz

Die Spendenbereitschaft der Kyritzer MAZ-Leser bleibt weiterhin überwältigend. Inzwischen sind bei der diesjährigen 26. Sterntaler-Hilfsaktion von MAZ und Volkssolidarität Prignitz-Ruppin 12.167,48 Euro eingegangen.

In die lange Reihe der Spender eingereiht haben sich jüngst unter anderem Edda und Arnold Jansing, Jürgen und Ute Baitz, Jörg und Astrid Seidel, Helga und Hans-Joachim Schwarzer, Heinz und Dorothea Grunzke, Joachim und Ute Ribbe, Michael Köhn, Gislinde Zelder, Peter Beetz, Günter und Helga Hans, Uwe und Kirsten Tackmann sowie Sylvia Prause. Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, die Firma Marep aus Vehlow und Viola Gerloff beteiligten sich mit je 500 Euro. Die Windkraft Mechow GmbH überwies sogar 1000 Euro. Die Kyritzer Stadtverordneten spendeten ihr Sitzungsgeld vom Dezember: 325 Euro.

Allen Unterstützern ein ganz herzliches Dankeschön!

„Sterntaler“ orderte bereits Lebensmittel für 6000 Euro

Rund die Hälfte des bisherigen Spendenaufkommen ist inzwischen bereits in konkrete Hilfe umgesetzt. Die Lebensmittelausgabe der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB am Kyritzer Bahnhof konnte zwei Lieferungen im Gesamtwert von knapp 6000 Euro ordern.

Der erste Teil – Wurst, Käse, Milch, Nudeln, aber auch einige festliche Leckereien von Schokolade über Kaffee bis Sekt wurde seit Montag bereits größtenteils an Bedürftige aus Kyritz und der Region verteilt. „Das lief gut“, berichtet die Leiterin der Kyritzer GAB-Niederlassung Nicole Dorau. „Wir haben schon die zweite Lieferung abgeholt.“ Die besteht vor allem aus haltbaren Nahrungsmitteln wie Gemüse- und Eintopfkonserven, Sauerkraut oder auch Bratkartoffeln. Diese Waren sollen die Arbeit der Lebensmittelausgabe nach Möglichkeit über die nächsten Wochen unterstützen und peu à peu bei Bedarf ausgegeben werden. Denn bei der Versorgung mit Spenden kommt es dort immer mal wieder zu Engpässen.

Kyritzer Hilfseinrichtung hofft noch auf Nähmaschinen

Aber angesichts des diesjährigen immensen Spendenaufkommens werden solche Engpässe den Helfern der GAB hoffentlich nicht gleich wieder Kopfzerbrechen bereiten. „Sterntaler“ wird noch weitere Lebensmittel ordern.

Mit auf der Wunschliste für die Einrichtung am Kyritzer Bahnhof stehen zudem zwei Nähmaschinen, die in der Kleiderkammer und in der „Alltagswerkstatt“ der GAB zum Einsatz kommen könnten. Auch dafür zeichnet sich nun eine Finanzierung ab.

Die 26. Sterntaler-Sammlung von MAZ und Volkssolidarität wird wie üblich noch bis Weihnachten fortgesetzt. Spenden in jeglicher Höhe sind bis dahin auf dem Konto DE89 1605 0202 1522 0049 00 der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin willkommen.

Beiträge für „Sterntaler-Schwein“ in bar sind bis dahin angesichts der Corona-Einschränkungen leider nur bei der Sparkasse in der Kyritzer Stadtmitte und bei der Corona-Teststation der Volkssolidarität in der Perleberger Straße in Kyritz möglich.

Von Alexander Beckmann